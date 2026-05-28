Tangenziale di Alba, giovedì 28 maggio chiuse le rampe dello svincolo Alba Sud/Ovest per lavori serali

Interventi di manutenzione in programma sulla tangenziale di Alba nella serata di giovedì 28 maggio. Dalle ore 20 alle 24 saranno infatti eseguiti lavori di pulizia con trinciatura e sfalcio dell’erba lungo le rampe e i raccordi dello svincolo Alba Sud/Ovest.

Le operazioni interesseranno in particolare le uscite verso corso Nebbiolo e la strada provinciale 3 bis in direzione Roddi-Barolo. Per consentire lo svolgimento dei lavori in condizioni di sicurezza, è prevista la chiusura temporanea e a tratti delle rampe e dei raccordi dello svincolo, in base all’andamento del cantiere.

Agli automobilisti si consiglia di utilizzare percorsi alternativi: per chi proviene da Asti è indicata l’uscita Alba Est, mentre per i veicoli diretti verso Roddi e Cuneo è suggerita la deviazione su corso Barolo.

I disagi alla circolazione saranno limitati alla fascia serale e notturna, con l’obiettivo di ridurre l’impatto sul traffico quotidiano.