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Viabilità | 26 maggio 2026, 16:25

Sta per riaprire la strada tra Quota 1400 e il Colle di Tenda. E in Francia si sgombera la neve

Bellissime le immagini che ci arrivano dall'altro lato del Colle verso Casterino

Bellissime le immagini che ci arrivano dai cugini d'Oltralpe, dove oggi è stata sgomberata la strada che collega il Colle di Tenda con Castérino. 

Si tratta di una strada sterrata soggetta a condizioni di apertura molto specifiche. Di alta montagna è generalmente aperta dal 1° giugno al 1° ottobre, solo in condizioni meteorologiche favorevoli.

È riservata a veicoli fuoristrada, motociclette e biciclette. Sono vietati camper e veicoli di peso superiore a 3,5 tonnellate. 

In questi giorni dovrebbe venire revocata l'ordinanza di chiusura ed essere quindi riaperta anche la strada che da Quota 1400 arriva allo Chalet Le Marmotte, costituendo - per i mezzi che possono percorrerlo - un collegamento alternativo al traforo del Tenda. 

Questo significa anche che sarà raggiungibile anche l'Alta via del Sale. 

Sul sito dedicato al momento non compaiono date di apertura e non è quindi prenotabile. L'anno scorsa aveva aperto il 21 giugno, con l'avvio dell'estate. 

Quasi certamente non aprirà la Strada dei 46 Tornanti, in quanto interferirebbe con i lavori in corso sui tornanti all'uscita dal tunnel sul lato francese. 

Barbara Simonelli

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