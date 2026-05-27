Riapre oggi la ex militare del Colle di Tenda tra Quota 1400 e il confine di Stato

Come annunciato ieri, con le immagini dello sgombero della neve sul Colle di Tenda, lato Francia, le stesse operazioni si sono svolte anche sul versante limonese.
Riapre oggi, infatti, la strada ex militare del Colle di Tenda, nel tratto compreso tra quota 1.400 e il confine con la Francia, come da ordinanza pubblicata dal Comune di Limone Piemonte.
La strada resterà aperta al traffico solo in orario diurno, con chiusura dalle 22 alle 6, con limite di velocità fissato a 30 chilometri orari: divieto di transito per i mezzi di massa superiore alle 3,5 tonnellate, quelli di altezza superiore ai 2,5 metri e di lunghezza superiore a 6 metri.