"La Scuola va in azienda": piccoli esploratori alla Uvex Cagi di Ceva

Una mattinata speciale, mercoledì 27 maggio, per alcuni giovanissimi alunni della Scuola Primaria di Garessio e Ormea, in visita allo stabilimento Uvex Cagi di Ceva, tra magazzini hi-tech e macchinari all’avanguardia per la sicurezza sul lavoro.

L’azienda cebana, unico polo produttivo in Italia del colosso tedesco della protezione industriale, ha aperto i propri cancelli per una visita didattica speciale, focalizzata sulla tecnologia manifatturiera di calzature antinfortunistiche. Accompagnati dal personale dello stabilimento, i bambini hanno potuto osservare da vicino la complessità dello stoccaggio delle merci. I piccoli visitatori sono rimasti affascinati dai sistemi di movimentazione rapida, dalla gestione dei flussi e dallo smercio dei prodotti in tutto il mondo.



Nel reparto produzione, hanno seguito la nascita di una scarpa antinfortunistica, fino al suo inscatolamento. Le guide hanno mostrato il funzionamento delle macchine per lo stampaggio a iniezione, hanno spiegato in modo semplice come piccoli granuli di poliuretano si trasformino in suole ultra resistenti capaci di proteggere i piedi dei lavoratori e quanto sia importante riciclare materiale di scarto per creare nuove mescole e salvaguardare l’ impatto ambientale.

Le insegnanti ringraziano tutto il personale della Uvex Cagi per la cordialità, la pazienza e la disponibilità e il CFP per aver organizzato il progetto “La scuola va in azienda”.