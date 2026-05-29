Borgo San Dalmazzo conclude il mese di maggio al santuario di Monserrato

Si conclude con un momento comunitario di preghiera, fede e musica il mese di maggio della comunità parrocchiale di Borgo San Dalmazzo, vissuto anche quest’anno con grande partecipazione presso il santuario di Monserrato.
Per tutto il mese mariano, ogni mattina alle ore 7 è stata celebrata la Santa Messa, preceduta dalla recita del Santo Rosario. Un appuntamento che ha raccolto numerosi fedeli, non soltanto borgarini, ma anche persone provenienti dai paesi limitrofi, legate da una particolare devozione a un santuario che rappresenta un luogo caro al cuore di molti.
Monserrato continua infatti a essere punto di riferimento spirituale per il territorio, luogo di silenzio, raccoglimento e preghiera, capace di richiamare ogni giorno persone di tutte le età.
La conclusione del mese di maggio è in programma domenica 31 maggio. La comunità si ritroverà alle ore 20.45 presso la cappella della Madonnina, da dove partirà la processione verso il santuario di Monserrato.
La celebrazione sarà seguita dal concerto spirituale “Incanti mariani”, proposto dal Coro polifonico di Valdieri “Ciantùr ’d Vudìer”, diretto dal M° Fabio Pietro Di Tullio.
In caso di pioggia, il ritrovo avverrà direttamente presso il santuario.
Sarà un’occasione per concludere insieme il mese dedicato alla Madonna, rinnovando una tradizione molto sentita dalla comunità borgarina.