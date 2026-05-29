Gli alunni delle scuole cebane festeggiano i 50 anni della Croce Bianca con speciali disegni

In occasione del cinquantennale dell’associazione, la Croce Bianca Ceva ha voluto coinvolgere i più piccoli in un'iniziativa speciale che ha interessato le scuole aderenti al progetto “ABC… Primo Soccorso!”. Agli alunni delle classi dell'infanzia e delle primarie del territorio è stato chiesto di realizzare un elaborato grafico a tema. Alla scadenza di domenica 24 maggio, è stata consegnata una decina di bellissimi lavori.

Per valutare i disegni è stata nominata una giuria d'eccezione, scelta appositamente per offrire uno sguardo professionale, artistico e critico. Il difficile compito di visionare e selezionare gli elaborati è stato affidato a Valeria Suria, illustratrice, Christian Costa, artista e Gabriele Gallo, giornalista.

I volontari dell’Associazione, responsabili del progetto hanno commentato il successo dell'iniziativa: “È stata una grandissima emozione osservare tutti quegli elaborati e, ad ogni sguardo successivo, scoprire qualche meraviglioso dettaglio in più. Sebbene, come da regolamento, si sia dovuto scegliere un primo classificato per la primaria e uno per l’infanzia, riteniamo non esistano vinti ma soltanto vincitori. Ogni singolo lavoro si è dimostrato bellissimo, ingegnoso e originale. Un enorme grazie a tutti i piccoli artefici, alle loro insegnanti e, naturalmente, alla fantastica giuria per essersi prestata a questo compito”.

Nei prossimi giorni, i volontari della Croce Bianca Ceva faranno tappa nelle scuole coinvolte per le premiazioni.