Arte diffusa nelle Langhe: al via una stagione di mostre tra borghi e ristoranti

Langhe sempre più palcoscenico dell’arte contemporanea, con un calendario ricco di esposizioni che coinvolge location suggestive tra borghi, ristoranti e spazi storici. Sono già partite, e altre prenderanno il via nei prossimi giorni, le mostre di artisti affermati coordinate dal blogger e divulgatore d’arte Alessandro Bosio.

Ad aprire la rassegna è Ivano Chiavarino, pittore di Corneliano d’Alba, che inaugura il 29 maggio la sua personale nella chiesa dei Battuti a Neviglie, visitabile per l’intero mese di giugno. Per l’artista è previsto un secondo appuntamento il 2 giugno nella sala storica di Serralunga d’Alba con la mostra “La forza del colore”: vernissage alle ore 17, accompagnato dalle musiche di Giuliano Rigo e rinfresco finale.

Sempre il 29 maggio prende il via ad Alba, al ristorante Museum, la personale “Volti e paesaggi misteriosi” dell’artista Stefania Lubatti, originaria di Andora (Savona). A La Morra, invece, è già visitabile presso il ristorante Casa Gabetti la mostra “Sulle orme di Kandinsky” del pittore biellese Rodolfo Premoli.

Il circuito espositivo si arricchisce inoltre di altre presenze già attive sul territorio: Osvaldo Mascarello espone al ristorante Ca’ del Lupo di Montelupo Albese, Enzo Cattaneo alla locanda Il Cortiletto di Alba ed Erio Grosso alla vineria Doi Crutin di Neive. A breve è attesa anche l’apertura della mostra di Marilena Giolito al ristorante Conte Rosso di Alba.

Un percorso artistico diffuso che unisce arte e territorio, con tutte le esposizioni a ingresso libero e ulteriori iniziative già in programma nelle prossime settimane.