Marco Pastonesi presenta “Strade nere” al Cuneo Bike Festival – evento off ad Alba

Il Cuneo Bike Festival approda ad Alba con un appuntamento speciale realizzato in collaborazione con Scrittorincittà e Comune di Alba. Martedì 9 giugno alle ore 18, nel cortile della Maddalena (via Luigi Paruzza), Marco Pastonesi presenterà il suo nuovo libro “Strade nere” (Ediciclo editore), in dialogo con il “ciclolibraio” Carlo Borgogno e il “ciclonauta” Fulvio Silvestri. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti. In caso di maltempo l’incontro si svolgerà nella sala Vittorio Riolfo.

Giornalista per ventiquattro anni alla “Gazzetta dello Sport”, Pastonesi è una delle penne più riconoscibili della narrativa sportiva italiana. Diviso tra rugby – ha militato in serie A - e ciclismo, ha scritto per Ediciclo una piccola biblioteca delle due ruote, da “Gli angeli di Coppi” a “I diavoli di Bartali”, passando per “La leggenda delle strade bianche” e “Spingi me sennò bestemmio. Storie di ultimi: maglie nere, lanterne rosse e fanalini di coda”. Ha curato volumi dedicati a Girardengo e Cavanna, ha vinto con Fernanda Pessolano il Premio Coni con “Attenzione ciclisti in giro” e ha affiancato Alfredo Martini nella scrittura dell’autobiografia “La vita è una ruota”.

Per “la rosea” Pistolesi ha seguito dodici Giri d’Italia, nove Tour de France e un’Olimpiade, ma anche due Giri del Ruanda e uno del Burkina Faso. La sua ultima fatica letteraria, “Strade nere”, è un viaggio nell’Africa del pedale e nelle sue storie più sorprendenti. Pastonesi attraversa una terra che per la bicicletta è prova di gambe e di stomaco, tra avventure d’altri tempi e umanità e orizzonti senza fine. In questo teatro sconfinato tornano i grandi nomi che il continente nero ha sfiorato o segnato: Ottavio Bottecchia, che correva per guadagnarsi il pane, ai leggendari Bartali e Coppi. Accanto ai monumenti della storia pedalano figure che sembrano uscite da un romanzo d’avventura, da chi nel Tour del 1950 scambiò del cognac per acqua a chi partecipò con il fez.

L’appuntamento di Alba si inserisce nel programma degli eventi off del Cuneo Bike Festival, con l’obiettivo di ampliare il raggio d’azione della kermesse. Come spiega l’assessore alla Mobilità del Comune di Cuneo, Luca Pellegrino: “Siamo molto contenti che il Bike Festival approdi per la prima volta ad Alba, una città dove cresce di anno in anno l’attenzione verso la mobilità sostenibile. Progetti come AlbAttiva e le iniziative legate al Bike to Work dimostrano quanto il territorio sia pronto a investire su una cultura del movimento sempre più consapevole. Portare qui un autore come Pastonesi significa rafforzare questo percorso e condividere una visione che unisce sport e mobilità”.

“Come città di Alba siamo onorati di ospitare questo appuntamento del Cuneo Bike Festival, una manifestazione che seguiamo con attenzione e che, in senso buono, invidiamo – commenta l’omologo albese di Pellegrino, Edoardo Fenocchio (deleghe a Mobilità e Lavori Pubblici) -. Ringraziamo la città di Cuneo per questa opportunità e, più in generale, per lo spirito di collaborazione che si sta consolidando attorno ai temi della mobilità sostenibile. Ad Alba l’Amministrazione sta investendo con convinzione in progetti concreti che favoriscano scelte di mobilità attiva. “Parlare di bicicletta”, in dialogo con l’autorevole autore del volume, è un modo piacevole ed efficace per diffondere la cultura dello spostarsi in modo attivo. L’iniziativa si inserisce nel percorso di sensibilizzazione e coinvolgimento della cittadinanza avviato in questi mesi e che proseguirà con nuove azioni dedicate alla promozione della mobilità sostenibile”.