Robilante in festa: torna "Sounà e Cantà" tra musica, tradizione e natura

Il fascino senza tempo della tradizione piemontese è pronto a riaccendere le strade della Valle Vermenagna.

Martedì 2 giugno, Robilante rinnova il suo tradizionale e attesissimo appuntamento con "Sounà e Cantà", il raduno di cantori spontanei e suonatori di Courente e Balet che quest'anno taglia il traguardo della sua 21ª edizione.

Una giornata speciale pensata per chi ama la musica popolare, la buona compagnia e la riscoperta del territorio, tra boschi incontaminati e melodie d'altri tempi.

Il programma della giornata

Ore 8:30 – La Passeggiata nei Boschi: Si parte la mattina presto con una suggestiva escursione immersa nella natura, organizzata dall'associazione Limodoro. Il punto di ritrovo per tutti i partecipanti è fissato davanti al Museo della Fisarmonica.

Ore 12:30 – La Grande Polentata: Dopo la camminata, ci si ritrova tutti in paese per un momento conviviale imperdibile. Sarà servita una grande polentata all'aperto, l'occasione perfetta per ricaricare le energie e fare comunità. Possibilità di prenotazione tramite il QR in locandina.

Nel Pomeriggio – Musica, Canti e Balli: Il cuore pulsante dell'evento. Le piazze e le vie di Robilante si trasformeranno in un palcoscenico a cielo aperto.

Per l'intera durata della manifestazione, ci sarà l'opportunità unica di immergersi nella storia culturale e tecnologica del territorio. Saranno infatti straordinariamente aperti e visitabili:

Il Museo della Fisarmonica, custode della tradizione artigianale e musicale locale.

Il Museo del Suono e della Comunicazione, un viaggio affascinante alla scoperta dell'evoluzione della trasmissione sonora.

Per avere maggiori dettagli sul programma, prenotazioni o informazioni logistiche, è possibile contattare direttamente la Pro Loco di Robilante al numero 329.6221979 (Rif Luca)

Non rimanete a guardare: che siate musicisti, ballerini o semplici amanti delle tradizioni montane, "Sounà e Cantà" vi aspetta per una giornata di pura festa e condivisione!