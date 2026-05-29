Festa della Repubblica 2026 al Castello di Verzuolo: una giornata di storia, gusto e divertimento

Martedì 2 giugno, il parco del suggestivo maniero sarà protagonista di visite guidate, momenti di convivialità e giochi, per celebrare insieme l’unità e l’identità italiana.

Le visite guidate su prenotazione, permetteranno di esplorare il castello, i suoi affascinanti sotterranei in due turni al mattino (9:45–11:30) e tre nel pomeriggio (14:00, 15:30, 17:00). Una bella occasione per scoprire i segreti e la storia di uno dei simboli locali. Costo visita dai 19 anni € 7, gratuito per possessori abbonamento musei e fino ai 10 anni, da 11 a 18 anni €4, sconto 30% per possessori tessera fai.

Il pranzo, su prenotazione entro il 30 maggio, offrirà un menu tipico ricco di sapori italiani: insalatina tricolore, involtino di Golfetta e Philadelphia, vitello tonnato, agnolotto tricolore burro e salvia, spezzatino di vitello con patate, formaggio e dolce. Il costo è di 18 euro dagli 12 anni in su, 12 euro dai 4 agli 11 anni, mentre i bambini fino a 3 anni partecipano gratuitamente.

Per chi preferisce un pranzo più informale, sarà possibile usufruire dei tavoli pic-nic messi a disposizione dagli organizzatori. Si può portare il proprio cibo oppure scegliere tra le pratiche box pic-nic realizzate in collaborazione con El Mercà d’la Vila e Gastronomia Sale&Pepe. Tutte le box hanno un costo di €5:

Box Pic-Nic 1 : Pagnotta di pane del forno a legna di Venasca, salame crudo o cotto, formaggio nostrale d’alpeggio, 1 fetta di crostata, 1 bottiglietta d’acqua.

: Pagnotta di pane del forno a legna di Venasca, salame crudo o cotto, formaggio nostrale d’alpeggio, 1 fetta di crostata, 1 bottiglietta d’acqua. Box Pic-Nic 2 : Pagnotta di pane del forno a legna, antipasto piemontese di verdure, formaggio nostrale d’alpeggio, 1 fetta di crostata, 1 bottiglietta d’acqua.

: Pagnotta di pane del forno a legna, antipasto piemontese di verdure, formaggio nostrale d’alpeggio, 1 fetta di crostata, 1 bottiglietta d’acqua. Box Pic-Nic 3: Pagnotta di pane del forno a legna, prosciutto cotto, formaggio fontina Perla, 1 tortina di mele, 1 bottiglietta d’acqua.

È possibile aggiungere una porzione di lasagne a qualsiasi box con un supplemento di €4.

A disposizione lo spazio giochi per bambini e adulti offrirà una selezione di giochi da tavolo e materiale per disegnare. Nel pomeriggio non mancherà la tradizionale gara individuale di Scala 40 fino a 151 punti, per mettere alla prova la propria abilità e divertirsi in compagnia.

Per partecipare alle visite guidate, al pranzo, alle box pic-nic e alla gara è necessario prenotare entro il 30 maggio contattando il numero 351 4204004 o scrivendo a pro.villa@virgilio.it

Tutte le informazioni sono disponibili anche sul sito

Un appuntamento imperdibile per vivere la Festa della Repubblica con storia, tradizione e momenti di allegria nel verde del parco del castello.

Prossimo appuntamento

Sabato 6 giugno, visite guidate al castello alle h. 10,30 e 14,30, seguirà un pomeriggio dedicato alle famiglie con giochi, caccia al tesoro, apericena e musica con dj per continuare a divertirsi insieme.