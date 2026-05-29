Comune di Alba e Alba Music Festival celebrano gli 80 anni della Repubblica con l’Orchestra Alba Filarmonica

Il Comune di Alba e Alba Music Festival propongono un grande concerto in occasione dell’80° anniversario della Repubblica Italiana, appuntamento che coincide anche con il concerto conclusivo dell’edizione 2026 del Festival che, per due settimane, ha riempito la città di musica con un fittissimo programma di concerti.

L’appuntamento è martedì 2 giugno alle 18 nella chiesa di San Domenico. Protagonista sarà l’Orchestra Alba Filarmonica con Giuseppe Nova al flauto e la direzione di Nicola Davico. L’Orchestra vanta anche uno stretto rapporto di collaborazione con l’Istituto civico musicale Lodovico Rocca, di cui molti ex allievi e insegnanti hanno partecipato ai concerti in calendario.

“Abbiamo voluto celebrare in musica l’80° anniversario della Repubblica insieme a una delle istituzioni culturali più importanti del territorio come Alba Music Festival e insieme all’Orchestra Alba Filarmonica – dichiarano congiuntamente il sindaco Alberto Gatto e la vicesindaco e assessora alla Cultura Caterina Pasini –. Un’occasione per ricordare una data fondamentale della nostra storia che ha sancito la nascita della Repubblica e il voto a suffragio universale. Festeggiamo questa importante ricorrenza attraverso la cultura e la partecipazione della città. Invitiamo inoltre a visitare la mostra attualmente in corso al Museo Eusebio con i documenti dell’Archivio Bubbio dedicati al 2 giugno 1946, preziosa testimonianza della nascita della Repubblica Italiana”.

Ingresso senza prenotazione fino ad esaurimento posti. Possibilità di prenotazione e acquisto con posto garantito nelle prime file.

Info: www.albamusicfestival.com







