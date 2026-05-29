Saluzzo: sabato 30 maggio festa di piazza con "Effetto notte"

Arriva la prima festa d’estate con Effetto Notte a Saluzzo, domani sabato 30 giugno, dalle 19 in poi. Da 21 anni è il grande appuntamento serale di strada e piazza, che apre il calendario degli eventi estivi e si colora di acrobazie, ingegno, magia e tanta musica.

E’ da sempre un invasione nelle vie cittadine e nei locali saluzzesi aderenti. Grazie alla loro collaborazione e a quella del Centro Commerciale Naturale, la città si fa fa palco che ospita dj set, spettacoli, arte, musica e tanto altro.

Torna ArteMakìA con la proposta di 3 spettacoli e artisti itineranti: Duo BoyBand / Seguipersona Itineranti, Tarinii Bolle di Sapone Itineranti, Ma Petite – Arte di Strada e Aerea / Duo giocoleria e Aerea, Kovacs – L’arte di Essere (Donna) / Discipline aeree in rosa, Olivia Ferraris – Take a Break / Clownerie ed Equilibrismo.

Tra un’isola e l’altra la musica che accende i locali, i giochi per le famiglie e per loro arriva Bingo Show, spettacolo divertente e giocoso firmato Gianluca Repetto.

Gli esercizi aderenti:

Caffè Dublino, Birreria Montmartre, Caffè Pellico, Bar Corona Grossa, Bar Mixology, Tiffany Caffè, Birrificio della Granda, Caffè della Vittoria, Turn Over, Gelateria Dabun, Pizzeria Piedigrotta, Ristorante Rododendro, Caffè Principe, Caffè del Centro, Caffé Stradivari, Piazzetta Caffè, Bar Crystal, Le Bute, Caffè del Duomo, Black Out, Il Baricentro, Il Salotto, Ristorante Interno 2, #NoPrice, Belli e Buoni, Gelateria Livia.

ll programma e dalle 19 – Chiusura strade

Le performance dal vivo

Mago Bingo - piazza Risorgimento, dalle ore 21.15.

Artemakia: gli spettacoli

Duo BoyBand / Seguipersona Itineranti, dalle ore 21.15; Tarinii Bolle di Sapone Itineranti, dalle ore 21.15; Ma Petite – Arte di Strada e Aerea / Duo giocoleria e Aerea - Piazza Vineis, ore 21.30 e 22.45; Kovacs – L’arte di Essere (Donna) / Discipline aeree in rosa - Piazza Cavour, ore 22.30 e 23.45; Olivia Ferraris – Take a Break / Clownerie ed Equilibrismo - Rialzo Piazza Garibaldi, 22.00 e 23.15.

I Concerti e i Dj set in centro

Le Bute - Acustic Outfit; Piazzetta Caffè - Universtage e Reggae'n'rolla; Turn Over - Dj il duca; Caffe Pellico - Purple rain ; Caffè Principe - Dj Alfred; Il Baricentro - Dj set Elias Lentini B2B Matty Mellano; Bar Corona Grossa - Dj set Dmain Almada; Birreria Montmartre e Blackout Cocktail Bar - Girl on parade; Birrificio della Granda - Canzoni in compagnia; Interno 2 - Musica Live.

La Notte Rosa: venerdì 5 giugno

Dopo la notte di Effetto Notte, il programma dell’Estate Saluzzo, coordinato dalla Fondazione Bertoni, rilancia con la notte rosa, venerdì 5 giugno, per la festa di avvicinamento al grande evento evento della tappa Saluzzo- SAluzzo, gran finale delGiro d’Italia Women, domenica 7 giugno.

La data vara il primo appuntamento di Freequence 2026 - la manifestazione che mette la musica agli aperitivi saluzzesi, organizzata da Centro Commerciale Naturale e Fondazione Amleto Bertoni - coinciderà l'evento che Saluzzo ha immaginato per festeggiare l’arrivo del Giro Women.

Tanta musica ma soprattutto due momenti tutti da vivere: l’arrivo in Città del TEAM GREEN BIKE SHOW - un team di atleti di livello Mondiale, che ha trasformato il proprio sport in uno spettacolo, gira l'Europa da più di 15 anni con animazione coinvolgente, su base musicale. Gli atleti si alternano sui loro ostacoli con esercizi acrobatici di Bike Trial e BMX Freestyle, progressivamente più difficili e spettacolari, di grande effetto sul pubblico, mini-show itineranti - e LE PAZZE BICI - da un’idea dell’artista Mago Pongo, per grandi e piccoli uno spazio colmo di bici inventate, un poco folli, tutte da provare. Spazio dedicato a famiglie e pubblico più diverso.