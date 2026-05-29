“Margini. Presenze che contano”: da Alba a Montà continua il percorso itinerante degli studenti del Pinot Gallizio

Non una mostra pensata per restare chiusa dentro le mura scolastiche, ma un progetto diffuso costruito per attraversare territori, comunità e spazi culturali diversi. Dopo essere partita dal Liceo Artistico Pinot Gallizio di Alba, la mostra fotografica “Margini. Presenze che contano” ha già fatto tappa a Treiso, Novello e alla chiesa di San Domenico ad Alba, continuando ora il proprio percorso itinerante con una nuova esposizione a Montà.

Da sabato 30 maggio a domenica 7 giugno il progetto realizzato dagli studenti della classe VD – indirizzo Audiovisivo e Multimediale sarà ospitato negli spazi della Confraternita di San Michele, in piazza San Michele.

La natura itinerante della mostra rappresenta uno degli elementi centrali dell’iniziativa: non un’esposizione statica, ma un racconto in movimento pensato per dialogare con luoghi e pubblici differenti tra Alba, Langhe e Roero. Dopo Montà sono infatti già previsti nuovi appuntamenti nel mese di settembre.

Il progetto nasce dal desiderio di raccontare persone spesso percepite ai margini dello sguardo pubblico: anziani, migranti, lavoratori agricoli, figure dell’assistenza e della cura, uomini e donne che contribuiscono ogni giorno alla vita della comunità senza che il loro ruolo venga realmente riconosciuto.

Gli studenti hanno affrontato il lavoro partendo prima dall’incontro umano e dall’ascolto, dedicando tempo alle persone ritratte prima ancora della fotografia.

Ogni progetto espositivo è composto da tre immagini — un ritratto ambientato, un primissimo piano e un dettaglio simbolico — accompagnate da un testo scritto e da una videointervista nella quale la persona fotografata prende parola direttamente.

Il risultato è un racconto corale che intreccia fotografia e video per restituire dignità, presenza e complessità a storie che abitano il quotidiano ma che spesso rimangono invisibili.

Per gli studenti del Pinot Gallizio si tratta della prima vera esperienza espositiva pubblica collettiva, sviluppata come laboratorio artistico ma anche come percorso di cittadinanza attiva e riflessione sociale.

A Montà la mostra sarà visitabile il sabato e la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18. Nella fascia pomeridiana della domenica saranno gli stessi studenti ad accompagnare i visitatori all’interno del percorso espositivo, raccontando il progetto e il lavoro svolto durante l’anno scolastico.

L’iniziativa è stata finanziata direttamente dall’istituto scolastico ed è aperta anche a nuove collaborazioni future con enti, associazioni e spazi culturali interessati a ospitare le prossime tappe del progetto.

(foto di Asia Sanfilippo)

(foto di Azzurra Dibartolo)

(foto di Riccardo Coro)

(Foto di Denisa Firtescu)

(Foto di Francesca Rainero)