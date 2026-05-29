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Eventi | 29 maggio 2026, 16:08

Un mese al ritorno di Drink Art: via Roma a Cuneo diventerà il cuore della nightlife cittadina

Cocktail speciali, musica e l’energia dell’estate. L’obiettivo è trasformare il centro storico in un vero percorso del gusto, dove ogni tappa ha un’identità diversa, un’atmosfera unica e un drink da scoprire

Un mese al ritorno di Drink Art: via Roma a Cuneo diventerà il cuore della nightlife cittadina

L’estate cuneese sta per cambiare ritmo. A luglio torna Drink Art e via Roma si prepara a trasformarsi nel punto più vivo, acceso e coinvolgente della città. Cocktail speciali, DJ set, locali pieni, musica lungo tutta la via e un’atmosfera che porterà il centro storico a vivere fino a tarda sera: tutte le emozioni di Drink Art. 

Dal 3 luglio torna con un’edizione ancora più intensa, pensata per far vivere Cuneo in modo nuovo. 

Quest’anno saranno soprattutto i bar a guidare l’esperienza. Ogni locale sta preparando drink esclusivi, nuove drink list estive, cocktail creativi e proposte speciali ideate appositamente per l’evento. L’obiettivo è trasformare via Roma in un vero percorso del gusto, dove ogni tappa ha un’identità diversa, un’atmosfera unica e un drink da scoprire. 

Bar 800, Café 44, Côni Veja Bonfante, Kora Bistrot, Caffè Bruno e Cocktail Bar Apotheke saranno protagonisti di una lunga notte diffusa fatta di sapori, musica e socialità. Dai cocktail più freschi e tropicali alle miscelazioni più ricercate, Drink Art porterà in strada tutta l’energia della nightlife estiva. La formula rimane quella che ha reso l’evento uno degli appuntamenti più attesi dell’estate: nessun palco centrale, nessun punto fisso, ma una via Roma completamente viva, attraversata da persone, musica e locali in fermento. 

Un flusso continuo di gente che si muove, si incontra, brinda e vive il centro storico come un grande evento a cielo aperto. Ad accompagnare la serata ci saranno DJ set distribuiti lungo tutta la via, creando un’atmosfera dinamica e immersiva dal primo aperitivo fino a notte inoltrata. 

Drink Art non è solo un evento: è un modo di vivere la città. Ormai il format è diventato un simbolo delle serate estive cuneesi, capace di unire intrattenimento, qualità e voglia di stare insieme. E per luglio sono previste nuove collaborazioni, contenuti speciali e sorprese che verranno annunciate progressivamente nelle prossime settimane. Una cosa però è già certa: quest’estate via Roma non sarà soltanto una strada. Sarà il cuore della notte cuneese.

c.s.

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