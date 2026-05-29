Alba: modifiche alla viabilità in via Pertinace e via Battisti

Il Comune di Alba ha annunciato, tramite appositi comunicati ufficiali, modifiche alla viabilità in via Pertinace e via Battisti.
Modifiche temporanee alla viabilità in via Pertinace
Per consentire lo svolgimento dell’evento “Notte Bianca delle Librerie”, sabato 6 giugno, dalle ore 15:30 alle 22:30, è vietato il transito veicolare in via Pertinace a partire dall’intersezione con via P. Belli.
Sono fatti salvi i diritti dei residenti e delle attività insediate.
Modifiche alla viabilità in via Battisti
È istituito il senso unico di marcia in via Cesare Battisti, nel tratto compreso tra l’intersezione della rotatoria di via Romita/strada Rorine ed il civico n. 12 di via Battisti. È inoltre revocato il divieto di sosta (lato sinistro/numeri civici pari).
La modifica si è resa necessaria al fine di fluidificare il traffico proveniente dalla rotatoria e ottimizzare la sosta consentita.
Info: Polizia Municipale di Alba
Centrale operativa - tel. 0173 328228
centraleoperativa@comune.alba.cn.it