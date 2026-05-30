Consorzio Irriguo Cervere: in pensione lo storico custode del Canale Pertusata

Dopo 43 anni di servizio Matteo Chiaramello, custode storico del Canale Pertusata, lascia l’incarico per la meritata pensione.

In tutti questi anni Matteo è diventato un profondo conoscitore del canale e degli utenti, instaurando un buon rapporto con tutti tanto da scongiurare ogni ombra di contenzioso, pur facendo applicare in modo serio ed efficace orari e regolamenti.

Sempre apprezzato e rispettato dagli utenti il custode è stato parte importante nel suggerire interventi e migliorie puntualmente adottati per mantenere in efficienza e migliorare il canale.

Per questi motivi, al termine del Consiglio di Amministrazione, il Presidente della Coutenza ex canale demaniale Pertusata, Sen. Giorgio Maria Bergesio, insieme con i consiglieri, ha voluto salutare e ringraziare Chiaramello consegnandoli una targa ricordo in segno di apprezzamento per la qualità del servizio svolto e per i tanti anni ininterrotti di lavoro.

“Matteo in tutti questi anni, fin dalla costituzione della Coutenza, è stato un prezioso collaboratore, che ha svolto il servizio in modo discreto, professionale e continuativo, spesso oltre i normali obblighi di servizio – spiega il Presidente Bergesio – nei prossimi mesi valuteremo le candidature avanzate per il successore.”

Nell’immediato la Coutenza ha affidato un incarico temporaneo al Sig. Fabrizio Bergese che già collabora con la Coutenza dei canali ex demaniali della pianura cuneese e con alcuni consorzi irrigui della zona.