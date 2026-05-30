La Biblioteca Civica di Cuneo saluta la storica sede: da lunedì il maxi trasloco a Palazzo Santa Croce [FOTO]

Ultime ore di apertura della Biblioteca civica di Cuneo. Da lunedì 1 giugno traslocherà da via Cacciatori delle Alpi a Palazzo Santa Croce.

Con il 30 maggio la “vecchia” sede resterà aperta ancora fino alle 18.30 per consentire gli ultimi prestiti o rinnovi dei libri nelle consuete modalità. Per l'occasione è stata, inoltre, prevista l’iniziativa Ritratto di lettore, con la quale i lettori sono invitati a partecipare a una sessione di scatti fotografici d’autore per restare per sempre parte della storia di questa biblioteca.





Da giugno inizierà, quindi, il maxi trasferimento nella nuova sede di tutti i materiali, circa 350.000 volumi, oltre a tutti i periodici.



Un lavoro per il quale serviranno 4 mesi, durante i quali i servizi della biblioteca, dai prestiti e rinnovi, ai prestiti interbibliotecari e document delivery saranno sospesi, perché per riuscire a gestire al meglio la lavorazione e lo spostamento di tutte le collezioni è necessario che i libri rientrino prima possibile, per consentire la sistemazione delle collocazioni e il trasloco come da programma.



Per la restituzione dei libri oltre la data di chiusura sarà comunque possibile utilizzare il box 24h che si trova di fronte all’ingresso della biblioteca, in via Cacciatori delle Alpi.

Sarà inoltre sempre attivo il prestito digitale di ebook, periodici, audiolibri e molto altro su MLOL, il cui portale è stato appena rinnovato e ottimizzato.



La Biblioteca riaprirà con l'inaugurazione dei nuovi locali nello spazio Esseci di Palazzo Santa Croce a fine settembre.