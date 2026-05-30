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Attualità | 30 maggio 2026, 14:38

Imprenditoria cuneese in lutto: è morto Cesare Fissolo, cofondatore della Fissologru

I funerali saranno celebrati nel pomeriggio di lunedì 1° giugno, alle 14,30, nella chiesa parrocchiale di San Rocco Bernezzo

Cesare Fissolo, aveva 76 anni

Cesare Fissolo, aveva 76 anni

Lutto nel mondo dell'imprenditoria cuneese. È morto, all'età di 76 anni all'ospedale Santa Croce di Cuneo, Cesare Fissolo, uno dei fondatori della Fissologru, azienda di San Rocco di Bernezzo specializzata nella vendita e nel noleggio delle gru.

Impresa che creò con il fratello maggiore Aldo nel 1974, oggi leader nel settore a livello europeo, di cui due anni fa era stato celebrato il cinquantesimo anniversario. 

Cesare Fissolo lascia la moglie Milena, i figli Annalisa e Matteo, gli amati nipoti Alessio e Antonio, parenti e amici. 

I funerali saranno celebrati nel pomeriggio di lunedì 1° giugno, alle 14,30, nella chiesa parrocchiale di San Rocco Bernezzo. Domenica, nello stesso luogo, alle 18, il rosario.

redazione

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