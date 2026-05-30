La fossanese Tiziana Martino tra i soci fondatori della nuova associazione nazionale delle Denominazioni Comunali, nel segno del grande Veronelli

Nel centenario della nascita del celebre scrittore, giornalista e gastronomo Luigi Veronelli, prende vita il progetto dedicato alla tutela e alla valorizzazione delle De.Co. italiane, con la nascita dell’Associazione Nazionale delle Denominazioni Comunali. Questa nuova realtà persegue l’obiettivo di promuovere, tutelare e diffondere in tutta Italia la cultura delle De.Co. come espressione autentica dei territori, delle tradizioni e delle comunità locali, sia dal punto di vista dei prodotti culinari, sia per l’aspetto culturale e identitario di un paese.

Il primo incontro ufficiale si è svolto recentemente a Bariano (provincia di Bergamo), presso il Convento dei Neveri, sede de “Il Veronelli”, dove si è collocata l’esposizione permanente dedicata alla memoria del grande Veronelli, considerato il padre della cultura enogastronomica italiana e ideatore delle Denominazioni Comunali.

L’Associazione nasce inoltre per dare continuità al pensiero veronelliano profondamente legato al genius loci e al concetto del “camminare la terra”, quale strumento per custodire e tramandare l’identità culturale, agricola e artigianale dei territori italiani.

Tra i soci fondatori, provenienti da diverse regioni italiane — Puglia, Calabria, Lazio, Emilia Romagna, Veneto, Lombardia e Piemonte —, in qualità di studiosi, divulgatori ed esperti di cultura e storia del territorio, vi è anche la fossanese Tiziana Martino.

Laureata in Scienze del Turismo in passato promotrice di molti eventi culinari sul territorio, ha edito un anno e mezzo il libro di 400 pagine "De. Co.: Il racconto di un territorio, 5 itinerari insoliti tra le meraviglie della Provincia di Cuneo, che contiene ben 247 prodotti gastronomici, e tanti saperi artistici e culturali che hanno ricevuto il riconoscimento a livello comunale della De. Co. (appunto di Denominazione Comunale).

“Sono felice di far parte di questo progetto nazionale dedicato alle De.Co., che ha uno scopo divulgativo ed educativo volto alla valorizzazione dei prodotti e dei territori italiani. – ha spiegato emozionata Martino - Credo davvero nel valore della cultura locale e nella forza dei territori: raccontare le Denominazioni Comunali significa tenere insieme memoria, identità e cultura”.

“Nei prossimi mesi ci saranno incontri e appuntamenti in diverse regioni per portare avanti questo percorso e farlo conoscere sempre di più. Io in particolare da socia fondatrice seguirò le attività legate al Piemonte e al Nord-Ovest, territori a cui sono profondamente legata anche attraverso il mio lavoro di scrittura e ricerca”: ha concluso.

L’Associazione delle Denominazioni Comunali è inoltre impreziosita dalla presenza, in qualità di soci onorari, di Lucia Veronelli e Gian Arturo Rota, figlia e genero del compianto Gino Veronelli.