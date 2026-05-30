All’ Auditorium Calvino Paglieri di Fossano “Ottant’anni di Repubblica: una memoria che risuona”, concerto eseguito dalla Filarmonica Arrigo Boito

È una data di elevato significato quella del prossimo 2 giugno, che celebrerà quest’anno gli 80 anni dalla Costituzione della Repubblica Italiana e giorno in cui è stata la festa nella nostra nazione.

Il 2 giugno 1946, infatti, rappresenta una delle pagine più alte e decisive della storia italiana. In quel giorno, dopo gli anni bui della guerra e della dittatura, il popolo italiano fu chiamato a scegliere il proprio futuro attraverso il referendum istituzionale che segnò il passaggio dalla monarchia alla Repubblica.

Fu un momento di straordinaria partecipazione e responsabilità civile, in cui milioni di cittadini si recarono alle urne per contribuire alla nascita di una nuova Italia, fondata sui principi di libertà, democrazia e uguaglianza.

Per la prima volta nella storia del nostro Paese, anche le donne esercitarono il diritto di voto in una consultazione nazionale, segnando un passaggio fondamentale verso una piena cittadinanza e una società più giusta e inclusiva.

“A ottant’anni da quel giorno, celebriamo non soltanto un evento storico, ma un’idea di comunità che si riconosce nei valori della Costituzione e nella forza della partecipazione. La musica, linguaggio universale e patrimonio condiviso, si unisce oggi a questa memoria collettiva. La Filarmonica Arrigo Boito rende omaggio, attraverso le sue note, a quel momento fondativo della nostra Repubblica, rinnovando lo spirito di unità e di speranza che ancora oggi ci accompagna”. – annunciano dal direttivo della banda fossanese, per un momento che si preannuncia appuntamento di richiamo all’Auditorium Calvino Paglieri di Fossano, in via Garibaldi, 5.

La Filarmonica Arrigo Boito, già Accademia di Musica della Città di Fossano dal 1789, costituita in Accademia Filarmonica nel 1841, venne trasformata in Società Filarmonica nel 1883, anno considerato come fondazione dell’attuale banda. Nel 1921, su autorizzazione del senatore Albertini, esecutore testamentario degli eredi del compositore Arrigo Boito, assume la denominazione di Scuola di Musica Arrigo Boito, ora rinominata in Filarmonica Arrigo Boito.

Nella sua storia ha conseguito numerosissimi riconoscimenti, alcuni assai prestigiosi, fra i quali il diploma al “Concorso Internazionale di Musica” del 1898 a firma di Giuseppe Verdi e il diploma al “Concorso Nazionale delle bande musicali” del 1934, a firma di Pietro Mascagni.