EVENTI / Festival della TV, Fiera di Maggio e Giny animano l’ultimo weekend in Granda

Il week end di fine maggio in Granda vedrà lo svolgersi di alcune manifestazioni di grande interesse pubblico, come il Festival della TV a Dogliani, la Fiera di Maggio a Busca e Giny a Mondovì. Ma moltissime saranno le occasioni di svago e relax proposte, a partire dalle tante escursioni outdoor, visite guidate e incontri culturali nella natura.

A completare le offerte, mercatini, sagre paesane, eventi sportivi, rappresentazioni teatrali, concerti, appuntamenti gastronomici e scientifici, mostre di fotografie e d’arte.

Si raccomanda sempre di prestare attenzione alle previsioni del tempo.

Tutti gli eventi della provincia li trovate su www.visitcuneese.it e https://www.visitlmr.it .



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CUNEO: RITRATTO DI LETTORE

Sabato 30 maggio dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18 sarà possibile, in occasione dell’ultimo giorno di apertura della biblioteca in via Cacciatori delle Alpi, partecipare all’iniziativa “Ritratto di lettore, l’ultimo scatto prima del nuovo capitolo”: un fotografo professionista ritrarrà i lettori per la creazione di un album collettivo che resterà parte della storia della biblioteca.

CUNEO: TEATRO AL BUIO

Sabato 30 maggio, alle ore 21.30, al teatro Don Bosco, andrà in scena “Black out” format nuovo di teatro al buio, organizzato da Palcoscenico Teatro in collaborazione con UIC (Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti). Info: 327 25 94 014.

CUNEO: FESTA 150 ANNI DELLA CROCE ROSSA

Sabato 30 e domenica 31 maggio avranno luogo in piazza Galimberti e via Roma gli appuntamenti previsti dalla festa dei 150 anni di Croce Rossa a Cuneo. La festa culminerà domenica con la sfilata dei comitati e della fanfara della Croce Rossa e delle Scarlet Stars. Info: 0171/451611 – 0171/ 451613.

CUNEO: GIORNATA NAZIONALE DEL NASO ROSSO

Domenica 31 maggio dalle ore 10 alle 19, in via Roma, spazio di incontro e solidarietà con i clown di ConiVip- Cuneo Viviamo in Positivo, in occasione della Giornata Nazionale del Naso Rosso.

CUNEO - CONFRERIA: FESTA PATRONALE

Nel week end si celebra la festa patronale della Madonna del Buon Consiglio nella frazione cuneese. Bancarelle, appuntamenti religiosi e di convivialità.

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ALBA: ENNIO MORRICONE MY LIFE IN MUSIC

Sabato 30 e domenica 31 maggio la chiesa di San Domenico ospita la mostra fotografica di Zdenko Hanout "Ennio Morricone My Life in Music". Ingresso gratuito. Orari: 10-12 / 15-18. Info: 0173/203784.

ALBA: NUOVE CONNESSIONI

Domenica 31 maggio dalle 16.30 alle 18.30, sulla collina segreta di Ansem, si terrà un’esperienza immersiva tra paesaggio, convivialità e arte, nell’ambito del progetto “Nuove Connessioni”. Info: 338 53 53 065 - www.ansem.life

ALBA: ANTIDOTI ED ALTRI RIMEDI

Sabato 30 maggio, alle ore 16.30 presso la Sala Comunale Vittorio Riolfo, ci sarà la prima edizione di “Antidoti ed altri rimedi”, un incontro dedicato ad artisti, studenti ed operatori culturali, tavolo di lavoro interattivo che mette al centro lo scambio reale tra i presenti. Ingresso gratuito. Info: 379 32 68 309.

ALBA: 45 METRI SOPRA ALBA

Sabato 30 maggio, il MUDI – Museo Diocesano, propone le visite guidate sul campanile romanico della Cattedrale di Alba. Le guide del Museo Diocesano accompagneranno i visitatori fino a 45 metri d’altezza, percorrendo l’antica scala ricavata tra le due torri campanarie del X e XII secolo. Sono previsti due turni di visita: ore 15.30 e ore 17. Info: 345.7642123 - www.visitmudi.it

ALBA: MOSTRA “NINO MIGLIORI [100]

Nel week end sarà visitabile il progetto espositivo “NINO MIGLIORI [100] – Una ricerca senza fine”, presso la Fondazione Ferrero, strada di Mezzo 44. Info: https://www.fondazioneferrero.it/appuntamenti

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BENE VAGIENNA: MOSTRE

Nel week end saranno visitabili le numerose mostre in corso a Bene Vagienna, nella Cella Campanaria, nella chiesa di San Bernardino, nel Palazzo Lucerna di Rorà e in Casa Ravera. Consultare il sito https://www.amicidibene.it/

BENE VAGIENNA: AUGUSTA ANTIQUARIA

Domenica 31 maggio, dalle 8 alle 18, si svolgerà il tradizionale incontro tra collezionisti e antiquari nel centro storico, con 300 bancarelle dedicate ad antichità, oggetti rari e pezzi da collezione.

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BERNEZZO: MOLA NEN TRAIL

Domenica 31 maggio si disputerà la settima edizione di “Mola nen Trail”, corsa di 15 km con 1.000 metri di dislivello che avrà partenza da Piazza Martiri della Libertà di Bernezzo. Info: www.podisticavallegrana.com

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BOVES

FESTA AI CERATI

Sabato 30 e domenica 31 maggio prende via l'annuale festa in frazione Cerati di Boves, con due momenti di festa all’insegna del buon cibo. Si comincia sabato 30 maggio alle 19.30 con la grande polenta. Domenica 31 maggio messa alle ore 11 e pranzo a base di grigliata di carne alle ore 12. Intrattenimento per i più piccoli e giochi popolari. Info: https://www.comune.boves.cn.it/Home

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BRA: ROLANGARROS

Domenica 31 maggio si terrà il torneo amatoriale di tennis "RoLANGArros", presso il Tennis Club di Bra: partecipando si contribuirà anche a sostenere attività dedicate allo sport inclusivo come SportABILI. Info: https://rolangarros.it

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BUSCA: FIERA DI MAGGIO

Domenica 31 maggio, dalle 9 alle 19, nell’ambito della Fiera di Maggio, apertura straordinaria delle attività commerciali, e “Fiera di Piazza in Piazza” con spazi del gusto, musica, attività per i più piccoli, esposizioni artigianali. Sabato alle 14.30 passeggiata naturalistica in frazione Castelletto e degustazioni nocciole. Domenica alle ore 15 passeggiata “Busca sotterranea”.

BUSCA: APERTURA ROCCOLO

Domenica 31 maggio alle ore 10.30 apertura straordinaria del Parco e del Castello del Roccolo con visita guidata. Info: www.castellodelroccolo.it

BUSCA: NEGATIVI DIMENTICATI

Nel weekend si potrà visitare la mostra “Negativi dimenticati” a Casa Francotto, in orario 10-12 e 14.30 - 18.30. Info: https://casafrancotto.it

BUSCA: BUSCA BRICKS

Sabato 30 e domenica 31 maggio il Parco-museo dell’Ingenio ospiterà la 7a edizione di “Busca Bricks” esposizione di diorami e costruzioni con mattoncini. Orari: sabato 14-19 domenica 9-18. Ingresso gratuito. Info: 335 63 96 064

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CANALE: RADUNO AUTO STORICHE

Domenica 31 maggio, dalle ore 8.30, in piazza Europa, raduno autovetture storiche con raccolta fondi per il VAR (Volontari Ambulanze Roero).

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CARAGLIO: ESCURSIONE AL COLLETTO DI OLLASCA

Sabato 30 maggio, alle ore 20.30, ritrovo in Porta di Valle presso Filatoio per escursione guidata attorno ai boschi di Ollasca, dove secondo la leggenda viveva la "Masca" Margherita. Durata: 3 ore circa. Evento a pagamento. Info: https://www.emotionalp.com/

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CARTIGNANO: STREET ART E MUSICA

Sabato 30 maggio, giornata speciale dedicata alla street art e alla musica con laboratori creativi, spettacoli e DJ set che porteranno energia e colore tra le vie del paese. Nel programma alle ore 15 Graffiti "Free Space e Spray", partecipazione libera e gratuita, alle 20.30: esibizione dei rapper emergenti, alle ore 21.30 spettacolo di Street Dance con Big Bad Crew. Info: www.borghiritrovativallemaira.it

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CELLE DI MACRA: PASSEGGIATA NATURALISTICO CULTURALE

Domenica 31 maggio con ritrovo alle 14.30 presso borgata Castellaro, verrà proposta una nuova passeggiata naturalistico/culturale alla scoperta delle località e borgate presenti nella parte alta del territorio cellese. Evento gratuito. Info: 348 18 69 452 - www.ecomuseoavm.it

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CHERASCO - RORETO: SUL SENTIERO DELLE RANE E DEGLI ANTICHI MULINI

Sabato 30 maggio, ritrovo alle ore 16.15 presso la bocciofila roretese, via Rimembranze 4 a Roreto di Cherasco (partenza ore 16.30), per trekking “La Luce dorata sul sentiero delle Rane e degli Antichi Mulini”. Lunghezza: circa 11 /12 km – Durata: 3 ore / 3 ore e 30 minuti. Seguirà apericena. Info: https://terrealte.cn.it

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CHIUSA DI PESIO: VISITE GUIDATE AL MUSEO

Sabato 30 maggio, alle ore 16, sarà possibile effettuare una visita guidata al Complesso Museale “Cav. G. Avena” della durata di circa un’ora. Info: 0171/734990.

CHIUSA DI PESIO: SORELLE ERBE

Sabato 30 maggio, dalle ore 10 alle 12.30 e dalle ore 14 alle 16.30, presso il giardino fitoalimurgico "O. Mattirolo" di Chiusa Pesio, giornata alla scoperta delle erbe commestibili della Valle Pesio e non solo. Evento gratuito, prenotazione consigliata. Info: https://www.areeprotettealpimarittime.it/

CHIUSA DI PESIO. FESTA DI SANT’ELIGIO

Sabato 30 e domenica 31 maggio si festeggia Sant'Eligio, santo patrono di maniscalchi, camionisti e carrettieri. Info: 0171/734990.

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CRAVA - MOROZZO: L'OMBRA DEL VOLO

Domenica 31 maggio, a partire dalle ore 9.30 presso la Riserva Naturale di Crava-Morozzo, in compagnia della Guida Parco Marco Dogliotti e dell'artista Désirée Land si terrà un laboratorio di cianotipia e di osservazione naturalistica. Evento a pagamento. Info: www.areeprotettealpimarittime.it

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DEMONTE: VISITE A PALAZZO BORELLI

Sabato 30 maggio, alle ore 10.30 e 15.30, saranno possibili le visite guidate al seicentesco Palazzo Borelli, luogo simbolo della storia di Demonte, con mostra “Paesaggi del contemporaneo” di Alessia Clema. Info: https://www.vallesturaexperience.it

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DOGLIANI: FESTIVAL DELLA TV

Nel week end Dogliani diventa il più importante centro di confronto e discussione sulla Televisione e i Nuovi Media. Il Festival ospita protagonisti affermati e nuovi autori, editori tradizionali e professionisti dell'universo multimediale, produttori sconosciuti al grande pubblico e star assolute del piccolo schermo. Le strade di Dogliani sono animate da incontri e dibatti, tra i grandi volti dell'intrattenimento che raccontano il backstage delle loro carriere, dalla nascita di un format alla messa in onda di un programma di successo. Info: https://festivaldellatv.it

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DRONERO: BIO BLITZ

Sabato 30 maggio, dalle ore 8.30, presso la Sala Giolitti, il Comune in collaborazione con Mosaico Ecologico organizza BioBiltz, una giornata speciale dedicata alla natura e alla biodiversità. Evento gratuito. Nel programma alle ore 11.00-13.00 Biologia fluviale, alle ore 15-17 Botanica e impollinatori. Info: https://www.facebook.com/cittadidronero

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ENTRACQUE: ETAPE PIEMONTE BY TOUR DE FRANCE

Nel week end sulle strade della Valle Gesso con partenza e arrivo a Entracque si disputerà la Gran Fondo ciclistica “Etape Piemonte By Tour de France”. Partenza Gran Fondo ore 9, cicloturistica 10.30.

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FOSSANO: UNA VOCE SOLA

Sabato 30 maggio, alle ore 21, presso l'Auditorium Calvino Paglieri di Fossano, la Fondazione Fossano Musica organizza "Una voce sola", concerto degli FFM Voice Kids e dell'ensemble vocale Rebel Bit. Info: https://fondazionefossanomusica.it

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FRABOSA SOPRANA: FRABOSAPORI

Domenica 31 maggio, si svolgerà la 2a edizione di "FraboSapori", passeggiata enogastronomica per conoscere e apprezzare le prelibatezze locali. Partenza da piazza Marconi alle ore 9.30 con ritiro dei calici e voucher. Info: 351 78 51 117.

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GOVONE: PLAUSI POETICI

Domenica 31 maggio alle ore 17.30 nel Salone delle Feste del Castello Reale di Govone, concerto “Plausi Poetici” con l’ensemble vocale e strumentale de “Gli Invaghiti”. Spettacolo gratuito e può essere prenotato sul canale Eventbrite dedicato alla rassegna. Info: https://www.castellorealedigovone.it/govone-smart-music-2026/

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MAGLIANO ALFIERI: OASI DEI CANAPALI

Sabato 30 maggio, dalle ore 10 alle ore 13, sarà aperta l’oasi dei Canapali, con possibilità di birdwatching. Info: www.ambientecultura.it

MAGLIANO ALFIERI: MOSTRA TCHAKOTINE

Sabato 30 maggio, alle ore 10, nel salone delle aquile del castello di Magliano sarà inaugurata una mostra di quadri del pittore russo Pierre Tchakotine, ideatore e promotore del "Progetto Sant'Anastasia" (costruzione della chiesetta ortodossa sul colle di S. Maria). Saranno esposte anche due icone dedicate alla Santa che negli anni '90 furono inviate nello spazio sulla navicella russa MIR durante la guerra civile nella ex Jugoslavia come segno di pace e riconciliazione.

MAGLIANO ALFIERI: PARCO DELLA RESISTENZA

Sabato 30 maggio, alle ore 17, in via IV Novembre 14/A si inaugura il nuovo “Parco della Resistenza”, dedicato alla memoria di Mario Mozzone, partigiano delle Langhe conosciuto con il nome di battaglia “Panterino”.

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MANGO - SAN DONATO: CANTÈ MAGG

Sabato 30 maggio, a partire dalle ore 20, presso la sede della Proloco di San Donato di Mango, ci sarà il Gran finale del Cantè Magg 2026, con musica, antipasti e friciule. Info: 339 28 49 595.

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MANTA: F.E.R.T

Sabato 30 maggio, alle ore 17.30, presso il Castello della Manta, andrà in scena lo spettacolo "F.E.R.T." Grazie all’ensemble vocale e strumentale de “Gli Invaghiti” sarà possibile rivivere le storiche atmosfere di Casa Savoia ascoltando, tra gli altri, le melodie di Guillaume Du Fay. Info: https://savoiaexperience.com/it

MANTA: CAMMINATA CON LA LUNA PIENA

Domenica 31 maggio, alle ore 21, il Fai organizza una camminata speciale sotto la luna piena alla scoperta dei paesaggi che circondano il Castello della Manta. Info: https://fondoambiente.it

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MOMBASIGLIO: VIAGGIO NEL TEMPO

Sabato 30 maggio apertura del castello e appuntamento con "Dalla pietrificazione delle strutture al tramonto del castello medievale", per approfondire l'evoluzione delle fortificazioni e la profonda trasformazione vissuta dal mondo medievale. Ingresso libero. Info: https://castellodimombasiglio.it

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MONDOVÌ: TRA SOGNO E MAGIA

Sabato 30 maggio, alle ore 21 visita guidata alla mostra “Tra sogno e magia. Pittura surreale e fantastica”, all'interno dell'ex chiesa di Santo Stefano, Via Sant'Agostino. Info: 350 55 50 166.

MONDOVÌ: LEGGEREZZA & CONDIVISIONE

Domenica 31 maggio dalle ore 15, il Monastero di San Biagio di Mondovì, nell’ambito del Festival della Leggerezza & Condivisione, ospiterà uno spazio dedicato al benessere con operatrici e operatori del territorio che proporranno sessioni gratuite di yoga, pratiche sui chakra, ginnastica dolce, naturopatia e altre attività pensate per prendersi cura di sé in modo accessibile, semplice e condiviso. Info: 0174/698439 - segreteria@casadomenor.org

MONDOVÌ: FESTIVAL FUNAMBOLI

Domenica 31 maggio, alle ore 21 la Sala Ghislieri ospiterà Vinicio Capossela e Enzo Bianchi, nell’ambito del festival Funamboli. "Conversando sul filo", dialogo su Dylan Thomas, il suo "Bosco di latte" (Einaudi) e la follia del Cristo. Info: tel:+39 339 716 1997

MONDOVÌ: GINY

Sabato 30 e domenica 31 maggio si terrà “Giny” Festival italiano del gin e del ginepro sostenibile, energetico e inclusivo. Gin Market e l'area food saranno attivi a Piazza, sabato dalle 11 alle 24, e domenica dalle 11 alle 22. Sabato in piazza Maggiore, Blue Fluo Party, grande festa a ingresso libero dove degustare i cocktail dei migliori produttori italiani tra musica e body painting fluo gratuito. Info: https://ginyfestival.com/

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MONTÀ: PORTÈ DISNÈ

Domenica 31 maggio avrà luogo la passeggiata di circa 8 km fra Montà e Canale “Portè Disnè”, evento che ripercorre il rito contadino di portare il pasto ai famigliari impegnati nella vigna attraverso un pranzo itinerante. Prima partenza alle ore 10. Info: www.portedisne.it

MONTÀ: MARGINI. PRESENZE CHE CONTANO

Sabato 30 maggio, la mostra fotografica “Margini. Presenze che contano”, progetto realizzato dagli studenti della classe VD – indirizzo Audiovisivo e Multimediale del Liceo Artistico Pinot Gallizio di Alba, verrà ospitato negli spazi della Confraternita di San Michele, in piazza San Michele.

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MONTEROSSO GRANA: ROSSOCUBO SENPÌE

Sabato 30 maggio, alle ore 15, inaugurazione dell'installazione artistica "Rossocubo Senpìe" di Stefano Venezia. Il ritrovo è presso la sede del museo a San Pietro di Monterosso Grana, da cui partirà una breve camminata nei boschi per raggiungere l'opera. Attività gratuita. Info: https://www.terradelcastelmagno.it/

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MONTEU ROERO: NOT(T)E IN CASTELLO

Sabato 30 maggio dalle ore 19 evento “Not(t)e in castello con cocktail Berta Distillerie, live music Fool&Drunk acoustic duo.0. Info: www.belmonteu.it

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ORMEA: IL CUORE DELLA MONTAGNA

Nel week end continuano i numerosi eventi legati a “Il cuore della montagna”. Mostre, escursioni, animazioni per bambini e molto altro. Info: 0174/392157.

ORMEA: MERCATINI DEL CUORE

Domenica 31 maggio dalle 9 alle 19, nel cuore del centro storico di Ormea, tornano i Mercatini del Cuore. Info: 338 65 71 053.

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RACCONIGI: ROYAL COMMUNITY TOUR

Sabato 30 maggio, con ritrovo presso la piazzetta di fronte al Castello alle ore 9, si potrà partecipare ad un facile tour in bicicletta “Pedalando la primavera sul sentiero sul Maira”, tra natura che rifiorisce e scorci suggestivi. Previste tappe al Parco, alla Tenuta Berroni, Aulina e conclusione al Castello. Info: https://www.cuneoalps.it/cultura-e-tour-guidati/tour-guidati-cuneo-alps/community-tour-a-racconigi

RACCONIGI: IL CICLO DELLA SETA

Domenica 31 maggio, alle ore 14.45, ci sarà una speciale visita guidata nei luoghi della seta di Racconigi. La visita permetterà di riscoprire il ciclo della seta che rivive nel tessuto urbano della città. Info: https://www.cuneoalps.it

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ROCCA DE BALDI: GLI 80 ANNI DELLA REPUBBLICA

Domenica 31 maggio ci sarà la prima delle “visite speciali” della stagione al Castello di Rocca de' Baldi, alle ore 14.45 e 17. Per ricordare gli 80 anni dal referendum grazie al quale gli Italiani scelsero di essere una Repubblica, il percorso di visita al Castello sarà dedicato a ripercorrere alcuni dei momenti della nostra storia che portarono al raggiungimento di questo obiettivo. Info: https://museodoro.org/

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ROCCAFORTE MONDOVÌ: FIERA DELLE ERBE

Sabato 30 e domenica 31 maggio sarà in pieno svolgimento la “Fiera delle Erbe”, con la partecipazione di numerosi espositori che presentano erbe, piante e fiori, prodotti di erboristeria, spezie, frutta, tisane, oli, salumi speziati e formaggi alle erbe. Info: https://kyepiu.it/

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RODDI: TREKKING NARRANTE

Domenica 31 maggio, ritrovo alle ore 9.45 in piazza Umberto I per il “Trekking Narrante tra Roddi, Verduno e il territorio di La Morra” escursione sulle creste panoramiche di Langa e Roero in occasione di Narrar Castelli e Vini. Info: https://terrealte.cn.it

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SALUZZO: EFFETTO NOTTE

Sabato 30 maggio, a partire dalle ore 19, si terrà la ventunesima edizione di “Effetto Notte”, la tradizionale notte bianca che inaugura la stagione estiva. Le vie del centro cittadino si animeranno con arte, musica, shopping e gusto, per una serata all’insegna del divertimento e della convivialità. Info: 0175/43527- https://fondazionebertoni.it

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SAN GIACOMO DI ROBURENT: FESTA CAMPESTRE

Sabato 30 maggio verrà organizzata una "Festa campestre" per trascorrere una giornata in mezzo alla natura, con partenza alle ore 9 per escursione all’"Anello delle sorgenti" con guida della Regione Piemonte. Info: 335 66 00 289.

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SAVIGLIANO: GRAND DEBELLAGE

Sabato 30 maggio dalle ore 7 alle ore 13, presso l'Area Fieristica, avrà luogo il "Grand Déballage", il mercatino svuota-tutto di antiquariato, modernariato e usato. Info: 0172/370736.

SAVIGLIANO: READING SUL SENTIERO

Sabato 30 maggio, alle ore 17.30, il Gruppo Protezione Civile “Terre della Pianura” e l’Associazione “Liberaria” propongono una camminata riflessiva sul Sentiero Tortone, con reading finale nella zona dell’ex colonia. A seguire aperitivo musicale offerto. Info: 0172/370736.

SAVIGLIANO: SERATA VERDE ALPINA

Sabato 30 maggio, alle ore 17, il Gruppo Alpini di Savigliano organizza la "Serata verde alpina" con la partecipazione del 32° Genio Guastatori di Fossano. Alle ore 19 avrà luogo la cena in amicizia. Info. 339 58 26 725 – 0172/370736.

SAVIGLIANO: CUNEO TANGO FESTIVAL

Nel week end proseguono gli eventi legati a “Cuneo Tango Festival”. Uno sguardo alla cultura argentina partendo dal Tango, con racconti di immigrazione, passeggiate con appunti storici e spettacoli teatrali, stage, serata di ballo Milonga, orchestre e maestri internazionali. Prenotazione obbligatoria per partecipare alle attività del Festival. Info: 331 91 32 105.