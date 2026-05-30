Si cammina insieme alla Biblioteca civica di Alba

Giovedì 4 e giovedì 18 giugno, con partenza alle ore 10.00 dal cortile della Maddalena, la Biblioteca civica di Alba, in collaborazione con il Museo “Federico Eusebio”, organizza due passeggiate a tema storico per donne in gravidanza e neogenitori con i loro bimbi. Un’occasione per scoprire insieme, in modo leggero e piacevole, la città di Alba e la sua storia, in compagnia di una guida turistica.

La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria su bibliotecacivicadialba.eventbrite.com

Sempre nel mese di giugno prosegue l’attività del gruppo di cammino per donne in gravidanza e neogenitori che la Biblioteca ha lanciato in collaborazione con l’ASL CN2. Tutti i martedì (eccetto i festivi), alle ore 18.00 con partenza dal Cortile della Maddalena, il gruppo si incontra per una camminata di circa mezz’ora, seguendo sempre lo stesso percorso, che si snoda in città su strade pianeggianti, facilmente percorribili anche con passeggini e carrozzine.

L’obiettivo del gruppo di cammino, a cui ci si può unire in qualunque momento e che non ha obbligo di prenotazione, è sia quello di fare del movimento, contrastando la sedentarietà, sia quello di favorire le relazioni sociali.

Per informazioni: Biblioteca Civica “G. Ferrero” biblioteca@comune.alba.cn.it 0173 292468