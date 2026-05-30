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Eventi | 30 maggio 2026, 09:23

L'A.N.P.I. di Racconigi celebra l'80° anniversario del voto alle donne con il film "C'è ancora domani"

Giovedì 4 giugno la proiezione gratuita del capolavoro di Paola Cortellesi al Salone SOMS: una serata per riflettere sui diritti e l'emancipazione femminile

Un'immagine del film “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi

Un'immagine del film “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi

La Sezione di Racconigi dell’A.N.P.I. – Associazione Nazionale Partigiani d’Italia -, in occasione dell’ottantesimo anniversario del voto alle donne, organizza la proiezione del film “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi il giorno di giovedì 4 giugno prossimo alle ore 21,00 e presso il Salone SOMS di Via Carlo Costa n. 23, con ingresso gratuito.

Il film proposto, uscito nel 2023 e vincitore di numerosi prestigiosi premi, tra cui 6 David di Donatello e e del Nastro dell’Anno ai Nastri d’Argento del 2023, affronta il tema dell’emancipazione femminile, del valore della libertà e dell’importanza dei diritti politici per ottenere una concreta parità da parte delle donne.

Il film infatti racconta il percorso di una donna negli anni quaranta del secolo scorso, che si ribella alle ingiustizie, lotta per cambiare la sua situazione e poter immaginare un futuro migliore per se stessa e le generazioni future.

Tutti i Cittadini sono vivamente invitati a partecipare alla serata.

c.s.

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