Itinerari del Sacro 2026 rilancia "Cultura a porte aperte" e i prossimi corsi per i volontari dell'arte

Da alcuni anni il progetto Itinerari del Sacro, sviluppato sinergicamente dalle Diocesi della Provincia di Cuneo, si è arricchito di nuove opportunità di visita guidata autonoma ad alcuni beni del territorio. Con Chiese a Porte Aperte nel 2018, è quindi nata una sperimentazione volta a rispondere al desiderio di scoprire la bellezza dell'arte e la suggestione dei luoghi sacri.



Nel 2025 il progetto è cresciuto, trasformandosi in Cultura a porte aperte: l’esperienza, sviluppata a partire dal patrimonio ecclesiastico, include - oggi - torri, castelli, fortificazioni e piccoli parchi archeologici. Si tratta di un sistema di apertura e narrazione automatizzata dei beni culturali, visitabili in autonomia con l'ausilio delle nuove tecnologie e il supporto dei Volontari. L’App “Cultura a porte aperte” gestisce molteplici operazioni, dalla prenotazione della visita all’apertura della porta. I beni parte del circuito sono visitabili tutti i giorni dalle 9.00 alle 18.00, prenotando gratuitamente la visita tramite l'App dedicata.

Una volta effettuato l’accesso si viene guidati alla scoperta del bene dal punto di vista storico, artistico e devozionale. La visita è inoltre arricchita da un allestimento di totem multimediali, luci mobili e micro proiettori.

Cultura a porte aperte è inoltre FOR ALL: il progetto pone particolare attenzione alle capacità sensoriali e cognitive dei visitatori, proponendo materiali per la preparazione della visita disponibili nella sezione "accessibilità" delle schede dei singoli luoghi. All’ingresso dei siti FOR ALL si trova un pannello visivo-tattile multisensoriale con la descrizione della chiesa e le narrazioni audio-video in LIS. Il progetto è stato ideato dalla Consulta Regionale per i Beni Culturali ecclesiastici e dalla Fondazione CRT.



DIOCESI DI ALBA |

CASTAGNITO | Chiesa dello Spirito Santo

Con accoglienza a cura dei Volontari per l’Arte la prima domenica del mese e su prenotazione, dalle 10.00 alle 12.00. tel. 338.5029319.

CASTIGLIONE TINELLA | Santuario della Madonna del Buon Consiglio

CORTEMILIA | Chiesa SS. Trinità - Museo diocesano (in fase di realizzazione)

MAGLIANO ALFIERI | Cappella del Santissimo Crocifisso

MONTEU ROERO | Chiesa di San Bernardino

Con accoglienza e visita a chiesa e castello a cura dei Volontari per l’Arte domenica 21 giugno ore 10.00-12.00/15.00-18.00. tel. 345.6152524.

MONTICELLO | Cappella di San Ponzio

NIELLA BELBO | Santuario della Madonna dei Monti

SANTA VITTORIA D’ALBA | Chiesa di San Francesco e Chiesa di San Rocco

Con accoglienza a cura dei Volontari per l'Arte tutte le domeniche ore 14.30-18.30 (esclusa l’ultima domenica di maggio e il mese di agosto). tel. 339.7829641.

SOMMARIVA PERNO | Santuario di Nostra Signora del Tavoleto

Con accoglienza a cura dei Volontari per l’Arte domenica 31 maggio e 14 giugno ore 15.00-18.00. tel. 380.5036461.



DIOCESI DI MONDOVÌ |

MOMBARCARO | Cappella di San Rocco

MONDOVÌ | Cappella di Santa Croce

PIOZZO | Cappella di San Bernardo

ROCCAFORTE DI MONDOVÌ | Cappella di San Maurizio



DIOCESI DI SALUZZO |

MACRA | Cappella di San Salvatore e Cappella di San Pietro



CORSI DI FORMAZIONE "VOLONTARI PER L'ARTE" 2026

Con il mese di giugno si concluderà la ricca programmazione dei corsi di formazione del progetto Itinerari del Sacro. Queste proposte si rivolgono ai Volontari e a tutti gli appassionati di arte e cultura locale, con un'agenda incentrata su molteplici temi legati al culto, al patrimonio e all’arte sacra del territorio di riferimento. Tutte le attività sono gratuite e si pongono quale occasione formativa preziosa per coloro che potrebbero essere interessati a far parte del gruppo “Volontari per l’Arte”, al quale - anche quest'anno - sarà possibile prendere parte contattando i coordinatori di progetto via e mail (associazionevpa@gmail.com).

DIOCESI DI CUNEO-FOSSANO |



Venerdì 5 giugno ore 15.00 | Valle Grana, uscita sul territorio

Il pittore itinerante Pietro da Saluzzo: il caso della valle Grana

A cura di Laura Marino



Venerdì 12 giugno ore 15.00 | Cuneo, Aula Magna del Vescovado Nuovo

Una pergamena da riscoprire

A cura di Andrea Bertolino



DIOCESI DI MONDOVÌ |



Sabato 6 giugno ore 15.00 | Villanova Mondovì, Oratorio di San Lorenzo

Contributi iconografici per la lettura ragionata di un'opera d'arte

A cura di Donatella Donà



Sabato 20 giugno ore 15.00 | Villanova Mondovì, Oratorio di San Lorenzo

La raffigurazione di San Francesco nell'arte medievale e moderna

A cura di Don Giampaolo Laugero



DIOCESI DI SALUZZO |

SPECIALE "LA LUNGA NOTTE DELLE CHIESE 2026"

Venerdì 5 giugno ore 16.00 | Saluzzo, Palazzo dei Vescovi

Amleto Bertoni. Maestro del lavoro saluzzese

A cura di Carlo Bessone



Venerdì 12 giugno ore 16.00 | Saluzzo, Palazzo dei Vescovi

Giovanni Maria Borri pittore (1811-1876). Arte sacra.

A cura di Anita Piovano