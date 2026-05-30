sabato 30 maggio
Edoardo Calandra rivive e Murello con il Festival del Romanzo Storico a lui dedicato
Murello: dal 5 al 7 giugno nasce il Festival del Romanzo Storico
Leggi le ultime di: Eventi
 / Eventi

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Eventi | 30 maggio 2026, 09:10

Paesana: concerto di inizio estate con “Le voci del Monviso” e il coro Unitre di Barge

Paesana: concerto di inizio estate con “Le voci del Monviso” e il coro Unitre di Barge

Il primo e ultimo atto di vita è il respiro. Trasformare l’aria che restituiamo all’ambiente in una melodia corale è un omaggio alla vita, crea forte legame tra le persone e, di conseguenza, crea benessere”. Con queste parole, scritte tempo fa da un corista neofita, le corali “Le voci del Monviso” di Paesana e il “Coro Unitre” di Barge invitano la cittadinanza al concerto di inizio estate, in programma sabato 6 giugno alle ore 16, presso l’ala parrocchiale di Santa Maria a Paesana. 

L’evento sarà un’occasione per trascorrere un piacevole pomeriggio all’insegna della buona musica, del canto popolare e della condivisione, valori che da sempre caratterizzano il mondo corale e la vita delle comunità locali. 

Le due formazioni proporranno un repertorio vario, capace di coinvolgere il pubblico in un viaggio tra tradizione, armonia e convivialità. 

Gli organizzatori invitano tutti a partecipare numerosi per vivere insieme un paio d’ore di musica e amicizia.

c.s.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GIUGNO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium