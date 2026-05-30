Paesana: concerto di inizio estate con “Le voci del Monviso” e il coro Unitre di Barge

“Il primo e ultimo atto di vita è il respiro. Trasformare l’aria che restituiamo all’ambiente in una melodia corale è un omaggio alla vita, crea forte legame tra le persone e, di conseguenza, crea benessere”. Con queste parole, scritte tempo fa da un corista neofita, le corali “Le voci del Monviso” di Paesana e il “Coro Unitre” di Barge invitano la cittadinanza al concerto di inizio estate, in programma sabato 6 giugno alle ore 16, presso l’ala parrocchiale di Santa Maria a Paesana.

L’evento sarà un’occasione per trascorrere un piacevole pomeriggio all’insegna della buona musica, del canto popolare e della condivisione, valori che da sempre caratterizzano il mondo corale e la vita delle comunità locali.

Le due formazioni proporranno un repertorio vario, capace di coinvolgere il pubblico in un viaggio tra tradizione, armonia e convivialità.

Gli organizzatori invitano tutti a partecipare numerosi per vivere insieme un paio d’ore di musica e amicizia.