CICLISMO / Colpo di scena al Giro Women: Wiebes squalificata, Elisa Balsamo conquista la tappa inaugurale e la maglia rosa

Clamoroso colpo di scena al Giro Women: la direzione di corsa squalifica Lorena Wiebes e assegna la prima tappa (e la maglia rosa) a Elisa Balsamo.

Facciamo chiarezza: nel pomeriggio di ieri, sabato 30 maggio, si è svolta la frazione inaugurale della 37a Corsa Rosa. Al termine dei 139 km totalmente pianeggianti con partenza da Cesenatico, si era imposta Lorena Wiebes che, sul traguardo di Ravenna, aveva preceduto la 28enne di Peveragno e l’irlandese Lara Gillespie.

Fin qui tutto normale, se non fosse che, nella tarda serata (intorno alle 21:30), è arrivata la squalifica per la dominatrice della prima volata. Questa la comunicazione della direzione di corsa: “Uso di una bicicletta non conforme al regolamento - non conforme ai requisiti minimi di peso”.

Dunque, vittoria di tappa e maglia rosa vanno ad appannaggio di Elisa Balsamo, mentre l’olandese viene espulsa dal Giro Women.

Seppur in maniera rocambolesca, la portacolori della Lidl-Trek conquista così la terza vittoria parziale al Giro, dopo i due successi a Tortolì e Reggio Emilia nel 2022, edizione nella quale la piemontese indossò per due giorni il simbolo della leadership.

La gara ripartirà oggi da Roncade e, dopo 156 chilometri, le atlete arriveranno a Caorle: papabili protagoniste ancora le ruote veloci.