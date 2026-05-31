CICLISMO / Elisa Balsamo concede il bis al Giro Women: la cuneese trionfa a Caorle e consolida la maglia rosa

Elisa Balsamo cala il bis nella seconda tappa della 37a edizione del Giro Women: la ciclista cuneese ha trionfato nella Roncade-Caorle davanti a Lara Gillespie e Chiara Consonni grazie ad una volata impetuosa.

Il percorso totalmente pianeggiante (con il solo GPM di Muro di Ca’ del Poggio) ha favorito la 28enne di Peveragno che è stata ben supportata dalle compagne di squadra. Per lei soddisfazione doppia: primato consolidato e domani la piemontese ripartirà ancora con la maglia rosa addosso.

Queste le parole di Elisa Balsamo al termine della gara: “Sono molto contenta, aspettavo questo inizio Giro da settimane. È da poco mancata mia zia a cui dedico questa vittoria. Ringrazio tutta la squadra per il lavoro che hanno fatto durante tutta la giornata. Nel finale ho confezionato un grande sprint: è stato fantastico. Ero molto concentrata anche se avevo paura che qualcuna mi superasse negli ultimi metri, sono veramente soddisfatta. Conosco molto bene il percorso di domani: sarà più dura perché gli ultimi chilometri sono mossi, sono però molto ottimista”. (fonte Rai)

L’ex campionessa del mondo bissa così il successo arrivato nella tarda serata di ieri in seguito alla squalifica di Lorena Wiebes, iniziale vincitrice della frazione inaugurale.

La portacolori della Lidl-Trek conquista così la quarta vittoria parziale al Giro, dopo la tappa di ieri ei due successi a Tortolì e Reggio Emilia nel 2022, edizione nella quale la piemontese indossò per due giorni il simbolo della leadership.

Giornata tranquilla per le altre due cuneesi Irene Cagnazzo ed Erica Magnaldi, con quest’ultima che ha lavorato per la capitana Elisa Longo Borghini e la sprinter irlandese Gillespie.

La corsa ripartirà domani da Bibione e, dopo 156 km, le atlete arriveranno a Buja: papabili protagoniste ancora le ruote veloci che però dovranno superare alcuni strappetti assai adatti a colpi di mano.

ORDINE D'ARRIVO

1 - Elisa Balsamo (Lidl-Trek) - 156 km in 3h57'49", media di 39.358 km/h

2 - Lara Gillespie (UAE Team ADQ) s.t.

3 - Chiara Consonni (Canyon//SRAM zondacrypto) s.t. CLASSIFICA GENERALE

1 - Elisa Balsamo (Lidl-Trek)

2 - Lara Gillespie (UAE Team ADQ) a 8"

3 - Chiara Consonni (Canyon//SRAM zondacrypto) a 12"

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