Anche al rinnovo della carta d'identità è possibile esprimersi sul prelievo di organi e tessuti

Al momento del rinnovo della carta d'identità è possibile esprimere la propria volontà in merito al prelievo di organi e tessuti. Lo ricorda l'Aido di Savigliano, Marene e Monasterolo, proprio nei mesi in cui i Comuni stanno invitando i cittadini che ancora dispongono della carta d'identità cartacea a passare a quella elettronica, che sarà obbligatoria dal prossimo agosto.

Si tratta di una possibilità, quella di dichiarare la propria volontà in Municipio, frutto di una partnership ormai decennale tra Aido ed Anci, l'Associazione nazionale dei Comuni italiani. Anche Savigliano vi aveva aderito: al momento del rinnovo del documento d'identità l'impiegato dell'ufficio anagrafe chiede al cittadino quale sia la posizione dell'utente in merito al prelievo di organi e tessuti. Si può rispondere in maniera positiva, negativa oppure non esprimersi.

«Questa – dicono dall'Aido locale – è una nuova possibilità di dichiarare la propria volontà che si affianca alle altre esistenti, come lo sportello presso l'Asl, le tessere di associazioni benefiche come la nostra o l'app “DigitalAIDO” (scaricabile gratuitamente sia su Apple che su Android). Vale a tutti gli effetti anche un semplice foglietto olografo, in cui siano riportati i propri dati anagrafici e le proprie volontà». «Ci sono ancora più di 8.000 pazienti in attesa di un trapianto che possa migliorare la loro qualità di vita o, addirittura, di sopravvivere» ricordano dal sodalizio.