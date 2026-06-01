Busca si racconta con la Fiera di Maggio: successo per la 16ª edizione "Di piazza in piazza"

Un assaggio d’estate ha accompagnato i numerosi visitatori che ieri, domenica 31 maggio, hanno scelto Busca per trascorrere una giornata di intrattenimento, affollando fin dal mattino le piazze e le vie del centro, tra bancarelle, spettacoli, prodotti tipici e tante curiosità. La 16ª edizione della rassegna "Di piazza in piazza" ha fatto registrare una grande partecipazione per una domenica nata con l'obiettivo di valorizzare le tradizioni, il commercio locale e le realtà produttive del territorio.

"Busca ha offerto ai tanti visitatori uno spaccato della sua personalità - ha dichiarato il sindaco Ezio Donadio durante la breve cerimonia di apertura -. Questa è una fiera con una storia importante, capace di presentare il nostro territorio e raccontare l’operosità delle sue associazioni, degli artigiani, dei commercianti e dei produttori. Una tradizione che viene portata avanti dall’amministrazione e da Assoimprese, organizzata dalla Fondazione Amleto Bertoni e resa possibile da una grande squadra".

Alle parole del primo cittadino si è unito l’assessore al Commercio Diego Bressi: "Siamo felici di aver accolto anche sindaci e rappresentanti dei Comuni vicini, un segnale importante di sinergia e collaborazione. La Fiera di Maggio è nata e cresciuta grazie alla volontà dell’associazione dei commercianti locali, che ringraziamo per l’impegno a favore della città. È una manifestazione che coinvolge tante realtà e che richiede un grande lavoro organizzativo. Un sentito grazie anche a tutti coloro che hanno contribuito alla sua riuscita e alla Protezione Civile, presenza costante che ci accompagna sempre nei grandi eventi".

L’assessora alla Cultura Lucia Rosso ha invitato il pubblico a partecipare alle numerose proposte, presentando anche lo spazio di Slow Food Fossano dedicato al “Progetto Orti” e alla, ormai decennale, collaborazione con le scuole attraverso “Orto in condotta”.

Presente all'appuntamento anche l’assessore regionale Marco Gallo, che ha voluto sottolineare il valore della manifestazione buschese: "La Fiera di Maggio si conferma ogni anno un punto di riferimento e apre idealmente la stagione delle fiere del territorio, valorizzando le tradizioni e sostenendo il commercio locale. Quest’anno il programma si arricchisce ulteriormente grazie alla concomitanza con l’Antilia Cup, un nuovo evento dedicato ai giovani, allo sport e al sano divertimento organizzato dalla Pro Loco Busca 360°".