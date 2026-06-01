Mondovì, il Tavolo Giovani porta nelle scuole un percorso formativo sull’educazione finanziaria

Una mattinata densa di confronti e momenti formativi pensati per incontrare esperti, imprenditori e professionisti del settore e per ascoltare le singole esperienze personali, nell’ottica di accrescere la consapevolezza individuale in materia di educazione finanziaria. Questo, in breve, lo spirito che giovedì 4 giugno dalle ore 8.00 alle ore 13.00 animerà i locali della Casa delle Associazioni (via delle Scuole 31) in seno al progetto di educazione finanziaria promosso dal Circolo delle Idee in collaborazione con le associazioni “Mondovì in Grande” e “Mondoqui Giovani”, l’Interact Club Cuneo Provincia Granda, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e del progetto GIFT e il sostegno dell’Amministrazione comunale.

Una proposta formativa rivolta agli studenti delle quarte superiori degli Istituti Superiori di Mondovì, che comporterà la suddivisione dei partecipanti in quattro gruppi di lavoro, a cui faranno seguito tre sessioni specifiche: dapprima l’incontro con gli imprenditori Marco Michelis (Michelis 1919), Cristina Pilone (LPM Prefabbricati), Marco Boeti (Staprol) e Paolo Bertola (Bertola Group), quindi una prima sessione tematica con Sandro Belerio(Fondazione Azzoaglio ETS) e Leonardo Curti (LaGemma Venture), protagonisti altresì della seconda sessione tematica con gruppi invertiti. In conclusione, invece, spazio alla sessione conclusiva incentrata sulle attività di economia comportamentale e circolare con le esperienze di “Mondoqui”, Sara Bezzi (Sgasà impresa sociale) e Dorin Ciornohal(Wild Life Protection).

«Una mattinata densa di contenuti e di valori educativi per la quale ringraziamo sentitamente tutti i partner operativi, i singoli relatori, la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e l’Amministrazione comunale per il supporto e la collaborazione» il commento di Beatrice Perrone, presidente del Circolo delle Idee. «Abbiamo approfittato di questi ultimi giorni di scuola per proporre agli studenti di quarta superiore un progetto di educazione finanziaria che potesse fornire loro alcuni strumenti conoscitivi utili ad orientarli nel complesso mondo che li circonda, senza dimenticare l’impegno sociale e quello comunitario che spesso accompagnano l’azione imprenditoriale. Un momento di scambio e di confronto intergenerazionale, insomma, pensato per rafforzare la consapevolezza dei più giovani e aiutarli così nelle scelte professionali del presente e del futuro».