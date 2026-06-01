CICLISMO / Elisa Balsamo cala il tris al Giro: la peveragnese domina sullo strappo di Buja

Elisa Balsamo cala il tris nella terza tappa della 37a edizione del Giro Women: la ciclista cuneese ha trionfato nella Bibione-Buja davanti alla statunitense Lily Williams e l’olandese Femke Gerritse.
Il percorso presentava alcune difficoltà altimetriche che però non hanno impedito alla 28enne di Peveragno di imporsi, con una certa facilità, sullo strappetto finale di Buja. Per lei soddisfazione doppia: primato consolidato e domani la piemontese ripartirà ancora con la maglia rosa addosso.
La portacolori della Lidl-Trek conquista così la quinta vittoria parziale al Giro, dopo le prime tappe di quest’anno e i due successi a Tortolì e Reggio Emilia nel 2022, edizione nella quale la piemontese indossò per due giorni il simbolo della leadership.
La corsa ripartirà domani con la cronoscalata Belluno-Nevegal: protagoniste sui 12,7 km in salita le principali favorite per il successo finale.