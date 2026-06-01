"Regala un sorriso" porta a Roreto di Cherasco una giornata di sport e solidarietà per sostenere la sanità locale

Una grande giornata di condivisione, sport e beneficenza per supportare concretamente la medicina del territorio. Sabato 13 giugno, a partire dalle ore 15, gli impianti sportivi di Roreto di Cherasco ospiteranno l'edizione 2026 di "Regala un sorriso", manifestazione finalizzata a raccogliere fondi a favore dell’associazione Regala un Sorriso Piemonte Odv.

Il programma agonistico e inclusivo vedrà scendere in campo una fitta rete di realtà del territorio. Per la parte sportiva parteciperanno infatti le squadre delle Vecchie Glorie Roretesi, dell'Ordine degli Avvocati di Torino e la compagine dell’ospedale Asl Cn2. Insieme a loro giocheranno i "ragazzi speciali" delle associazioni SportAbili, Sport Senza Barriere e Asd Senza Limiti Torino, oltre alle formazioni giovanili della Roretese, della Cheraschese e del Bra. Il pomeriggio dello sport avrà il suo culmine intorno alle ore 20, sempre presso il centro di via Malabaila, con la cena solidale offerta dal Comune di Cherasco e organizzata dalle Pro Loco cheraschesi. Il menù prevede antipasto misto, primo, formaggio, dolce, acqua e vino al costo di 20 euro, con prenotazione obbligatoria presso l'ufficio turistico.

Lo scopo nobile dell’evento è sostenere il sodalizio benefico nell’acquisto di un ecografo 3d evoluto di ultima generazione, uno strumento fondamentale per la diagnosi precoce dei tumori al seno, da destinarsi successivamente all’Asl Cn2.

"Per il secondo anno consecutivo, il Comune di Cherasco è vicino alla nostra realtà – spiega il presidente dell’associazione Carmelo Franceschini – Lo scorso anno, sempre grazie a un evento organizzato sul territorio comunale, è stato possibile contribuire all’acquisto di un lettino fototerapico per la cura dell’ittero neonatale, poi donato al reparto di pediatria dello stesso ospedale. Domenica 23 maggio scorsa, presso l’Ospedale di Verduno, è stato inoltre consegnato un ecografo per il pronto soccorso pediatrico, iniziativa alla quale la Città di Cherasco ha partecipato attivamente attraverso un concerto benefico nel mese di marzo. Vorrei ringraziare di cuore l'associazione Il Sorriso per la preziosa collaborazione che porta avanti con noi da ormai un anno. Cherasco si conferma così “Città dei Sorrisi”: quando c’è da aiutare i bambini e le persone in difficoltà, la comunità cheraschese risponde sempre presente".

"L’amministrazione comunale ha deciso ancora una volta di appoggiare questa importante iniziativa solidale a favore dell’Ospedale di Verduno – dichiara il vicesindaco Umberto Ferrondi –. Essere nuovamente al fianco di questo progetto rappresenta per la nostra comunità motivo di grande orgoglio e testimonia la sensibilità del territorio verso i temi della salute. Un ringraziamento speciale va a tutti i volontari, alle Pro Loco e ai cittadini che collaborano con entusiasmo, dimostrando quanto si sappia fare squadra quando si tratta di aiutare chi ha bisogno. Invitiamo tutta la cittadinanza e il territorio a partecipare numerosi alla giornata benefica e alla cena solidale, per condividere insieme un momento di comunità, sport e solidarietà".