Classiche Armonie Festival Lab - Più generi, più visioni, più storie

Un nuovo capitolo per Classiche Armonie che, dopo anni dedicati alla musica classica e al jazz, apre le porte a nuovi mondi sonori e inaugura il Classiche Armonie Festival LAB: due giornate dedicate alla scoperta, all’incontro tra linguaggi musicali diversi e a una nuova idea di festival.

Nel cuore di Carrù, porta delle Langhe, piazze, cortili e luoghi storici si trasformano in uno spazio vivo dove musica, pubblico e territorio si incontrano. Un progetto unico nel suo genere, capace di mettere in dialogo artisti, estetiche e sensibilità apparentemente lontane, costruendo un’esperienza culturale nuova, libera e profondamente contemporanea.

Il 25 luglio il Festival LAB prenderà vita nella grande Piazza Divisione Alpina Cuneense, con una serata dedicata alle nuove scene indipendenti e allo scambio tra generi. Tre progetti diversi, tre visioni artistiche che dialogano tra loro per attraversare mondi sonori differenti: Gaia Banfi, cantautrice capace di intrecciare elettronica, sperimentazione e scrittura intimista; MISS C-LINE, tra neo-soul e urban, per la sua unica data italiana; e gli Ugly, considerati da molti la next big thing del nuovo rock inglese, anch’essi protagonisti della loro unica data italiana.

Una line-up pensata come esperienza musicale completa, in cui ricerca artistica, live music e condivisione si incontrano in una delle location più suggestive della zona. L’area della piazza ospiterà inoltre food & drink con birra, vino e cibo del territorio, creando uno spazio aperto dove vivere la serata tra musica dal vivo, incontri e nuove scoperte.

Il 26 luglio il festival proseguirà con quattro appuntamenti di musica classica diffusi nelle location più significative del centro storico di Carrù. Una giornata a ingresso gratuito che rappresenta perfettamente l’anima del progetto: far convivere mondi diversi all’interno dello stesso meraviglioso contenitore culturale.

Torneranno al festival, dopo i grandi successi delle scorse edizioni, la violinista María Alejandra Jiménez e il pianista Pedro López Salas, artisti molto amati dal pubblico di Classiche Armonie.

A loro si uniranno la violoncellista Sol Molina e il violinista Pietro Bolognini, protagonisti di concerti di musica da camera e recital solistici che accompagneranno il pubblico in un percorso musicale nel paese.

Classiche Armonie Festival LAB nasce dall’idea, oggi più che mai necessaria, che la cultura possa essere incontro e dialogo. Un festival che unisce classica, jazz, elettronica, indie e nuove visioni artistiche senza perdere identità, ma anzi rafforzandola attraverso la diversità.

Carrù diventa così non soltanto il luogo che ospita il festival, ma il cuore stesso del progetto: un paese capace di trasformarsi in spazio culturale aperto, internazionale e contemporaneo, dove artisti e pubblico possano incontrarsi davvero.

Un festival unico e coraggioso, che sceglie di non separare il pubblico ma di farlo dialogare.

Più generi, più visioni, più storie.

Classiche Armonie Festival LAB è realizzato con il contributo di Fondazione CRC, BCC Alpi Marittime Carrù e Comune di Carrù, con il patrocinio della Camera di Commercio di Cuneo.

Main sponsor del festival è EPF. Il progetto è inoltre sostenuto da Garelli Marmi, Impresa Soda Costruzioni, Edilcar, Cillario Arredamenti, Endol, Rinaldi Piastrelle, Vascello d’Oro, Birra Carrù, Produttori in Clavesana - Cantina Clavesana, Chiapella e VàLanga.

Informazioni e biglietti:

25 luglio - biglietti disponibili su www.classichearmonie.com e dice.fm

Ingresso gratuito per persone con disabilità

26 luglio - ingresso gratuito