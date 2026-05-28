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Attualità | 28 maggio 2026, 11:10

Fossano, trent'anni di "nonni vigili" celebrati nell’ex chiesa del Salice con il Comune, le scuole e la Fondazione CRF

Appuntamento venerdì 5 giugno. Dopo i saluti delle autorità si svolgerà la benedizione del gruppo dei "nonni vigili"

Il comune di Fossano, con il sostegno della Fondazione CRF, celebra venerdì 5 giugno il trentennale dell’associazione locale dei “nonni Vigili”. Un appuntamento sentito e di indubbio valore morale e sociale verso una categoria molto al di sopra degli stereotipi dell’”età avanzata”. 

Proprio i nonni, infatti, rappresentano il sapere, la saggezza e la tradizione, nonché le figure rassicuranti per definizione a sostegno dei loro nipoti fossanesi, che generalmente vengono affidati alle loro cure e attenzioni dai genitori, impegnati per ore al lavoro. 

Il loro servizio, inoltre, è legato alla scuola, con molti di loro che quotidianamente stazionano agli attraversamenti pedonali della Città, per permettere ai piccoli alunni di accedere in sicurezza nelle scuole. 

Il programma, di quella che si può considerare una vera festa, prevedrà alle 10.15 il ritrovo all’ex chiesa del Salice di piazzetta Bima, seguiranno alle 10.30 i saluti delle autorità. Alle 11 l’incontro con gli alunni della scuola primaria e in conclusione la benedizione del gruppo dei "nonni vigili" presenti.

Cristiano Sabre

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