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Solidarietà | 02 giugno 2026, 16:15

Il Comitato della Croce Rossa di Mondovi agli eventi per i 150 anni del Comitato cuneese

Un momento di festa e valorizzazione del grande impegno dei volontari

Anche il Comitato della Croce Rossa Italiana di Mondovì, con i suoi Volontari e le Crocerossine, ha partecipato alle celebrazioni per il 150° anniversario della fondazione del Comitato CRI di Cuneo – Provincia Granda.

Per tre giorni, a Cuneo, piazza Galimberti si è trasformata in un grande Villaggio CRI, con stand informativi, dimostrazioni operative e momenti di incontro con la cittadinanza.

Volontari, Crocerossine e appartenenti al Corpo Militare Volontario hanno presentato le attività svolte quotidianamente dalla Croce Rossa nei settori dell’emergenza, del soccorso sanitario, dell’assistenza sociale e della formazione.

"È stata una grande soddisfazione per il Comitato di Mondovì prendere parte a questo significativo traguardo, condividendo con gli altri Comitati della Provincia Granda un momento di festa e di valorizzazione dell’impegno quotidiano che i volontari e le Crocerossine svolgono al servizio della comunità", ha dichiarato Enrico Natta, neo presidente del Comitato CRI di Mondovì.

L’evento ha rappresentato un’importante occasione per rafforzare il legame tra la Croce Rossa e il territorio, nel segno dei sette Principi Fondamentali del Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa: umanità, imparzialità, neutralità, indipendenza, volontariato, unità e universalità.

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