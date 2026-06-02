Il Comitato della Croce Rossa di Mondovi agli eventi per i 150 anni del Comitato cuneese

Anche il Comitato della Croce Rossa Italiana di Mondovì, con i suoi Volontari e le Crocerossine, ha partecipato alle celebrazioni per il 150° anniversario della fondazione del Comitato CRI di Cuneo – Provincia Granda.

Per tre giorni, a Cuneo, piazza Galimberti si è trasformata in un grande Villaggio CRI, con stand informativi, dimostrazioni operative e momenti di incontro con la cittadinanza.

Volontari, Crocerossine e appartenenti al Corpo Militare Volontario hanno presentato le attività svolte quotidianamente dalla Croce Rossa nei settori dell’emergenza, del soccorso sanitario, dell’assistenza sociale e della formazione.

"È stata una grande soddisfazione per il Comitato di Mondovì prendere parte a questo significativo traguardo, condividendo con gli altri Comitati della Provincia Granda un momento di festa e di valorizzazione dell’impegno quotidiano che i volontari e le Crocerossine svolgono al servizio della comunità", ha dichiarato Enrico Natta, neo presidente del Comitato CRI di Mondovì.

L’evento ha rappresentato un’importante occasione per rafforzare il legame tra la Croce Rossa e il territorio, nel segno dei sette Principi Fondamentali del Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa: umanità, imparzialità, neutralità, indipendenza, volontariato, unità e universalità.