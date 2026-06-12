"Un sentito grazie a Gino Auto Srl"

La LILT di Cuneo desidera ringraziare Gino Auto Srl per la generosa donazione di 5.000 euro, destinata a contribuire alla realizzazione di un ambulatorio nella nuova sede della nostra Associazione, che sarà inaugurata nel mese di settembre.

È un gesto concreto e importante, che testimonia ancora una volta la sensibilità del Gruppo Gino verso la prevenzione oncologica e la vicinanza dimostrata, ormai da molti anni, alla LILT di Cuneo e alle sue attività sul territorio.

Questo contributo ci aiuterà a rendere la nuova sede sempre più funzionale, accogliente e capace di rispondere ai bisogni dei cittadini, rafforzando il nostro impegno nella prevenzione, nella diagnosi precoce e nel sostegno alle persone.

A Gino Auto Srl va il nostro più sincero ringraziamento per la fiducia, la generosità e la continuità del sostegno.

Grazie di cuore da tutta la LILT di Cuneo.