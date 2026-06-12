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Solidarietà | 12 giugno 2026, 16:54

"Un sentito grazie a Gino Auto Srl"

La Lilt di Cuneo ringrazia per la generosa donazione di 5.000 euro per la realizzazione di un ambulatorio nella nuova sede dell'Associazione che sarà inaugurata a settembre

&quot;Un sentito grazie a Gino Auto Srl&quot;

La LILT di Cuneo desidera ringraziare Gino Auto Srl per la generosa donazione di 5.000 euro, destinata a contribuire alla realizzazione di un ambulatorio nella nuova sede della nostra Associazione, che sarà inaugurata nel mese di settembre.

È un gesto concreto e importante, che testimonia ancora una volta la sensibilità del Gruppo Gino verso la prevenzione oncologica e la vicinanza dimostrata, ormai da molti anni, alla LILT di Cuneo e alle sue attività sul territorio.

Questo contributo ci aiuterà a rendere la nuova sede sempre più funzionale, accogliente e capace di rispondere ai bisogni dei cittadini, rafforzando il nostro impegno nella prevenzione, nella diagnosi precoce e nel sostegno alle persone.

A Gino Auto Srl va il nostro più sincero ringraziamento per la fiducia, la generosità e la continuità del sostegno.

Grazie di cuore da tutta la LILT di Cuneo.

c.s.

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