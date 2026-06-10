Cooperazione Salute, un anno di sostegno alle persone non autosufficienti delle valli Po e Bronda

Paesana ha ospitato, martedì 8 giugno, un incontro dedicato al progetto ‘Cooperazione Salute’, iniziativa avviata circa un anno fa per sostenere le persone non autosufficienti e le loro famiglie nelle valli del Monviso.

Il percorso è nato grazie alla cooperativa Viso a Viso di Ostana, con il supporto di Confcooperative e la collaborazione del Consorzio Monviso Solidale.

L’obiettivo dell’iniziativa è stato quello di garantire interventi concreti a favore delle persone più fragili, offrendo un sostegno mirato sia sotto il profilo sanitario sia psicologico. Grazie ai fondi messi a disposizione dal progetto sono state finanziate visite specialistiche, esami diagnostici, sedute di fisioterapia e percorsi di supporto psicologico.

A illustrare i risultati è stata l’assistente sociale Gemma Bertola, referente dell’area anziani del Consorzio Monviso Solidale. “La progettualità è stata ideata dalla cooperativa Viso a Viso in collaborazione con noi – ha spiegato – per supportare le persone con un livello di non autosufficienza, tutelando la loro salute e le loro fragilità. Gli interventi hanno interessato circa una ventina di famiglie e il sostegno non è stato rivolto soltanto alle persone assistite, ma anche ai loro nuclei familiari. Il progetto ha coinvolto utenti residenti sia in valle Po sia in valle Bronda, confermando l’importanza di una rete territoriale capace di rispondere ai bisogni delle comunità montane”.

Ora l’attenzione è rivolta al futuro: l’auspicio degli enti coinvolti è infatti quello di trovare nuove risorse per garantire continuità all’iniziativa e non interrompere i servizi avviati.

All’incontro erano presenti il direttore del Consorzio Monviso Solidale, Enrico Giraudo, l’amministratrice Claudia Abburà, il presidente della cooperativa Viso a Viso Federico Bernini, il presidente di Confcooperative Mario Sacco, i sindaci di Paesana, Sanfront e Ostana, rispettivamente Emanuele Vaudano, Francesco Lombardo e Giacomo Lombardo, oltre al consigliere regionale Mauro Calderoni.

L’incontro ha rappresentato anche un momento di confronto sulle prospettive future del progetto e sulla necessità di proseguire il sostegno alle persone più fragili del territorio.