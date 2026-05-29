Lavori sulla statale 21 della Maddalena: chiusura notturna al ponte dell'Olla e cantieri a Pietraporzio

Anas ha programmato una nuova fase di ripristini della pavimentazione sulla strada statale 21 “della Maddalena”.

Mentre proseguono gli interventi sulla pavimentazione tra Gaiola (km 5,850) e Festiona (km 13,400) con il senso unico alternato in tratti saltuari, per consentire l’esecuzione dei lavori di risanamento del piano viabile tra Roccasparvera e Gaiola, in corrispondenza del ponte dell’Olla, la statale sarà chiusa al traffico per un tratto di circa 500 metri nella notte compresa tra venerdì 5 e sabato 6 giugno. La limitazione sarà in vigore nella fascia oraria 22:00 – 6:00.

L’intervento è stato programmato in orario notturno per contenere i disagi alla circolazione locale.

Durante la chiusura sarà garantito il transito ai veicoli di emergenza e soccorso.

Sempre sulla statale 21, a partire da mercoledì 3 giugno Anas avvierà i lavori di manutenzione degli impianti in galleria ‘Barricate’, a Pietraporzio. Per consentire i lavori sarà in vigore il senso unico alternato, esclusi festivi e prefestivi.

In programma gli interventi sul sistema di videosorveglianza, la manutenzione della cabina elettrica e l’installazione di un nuovo pannello a messaggio variabile in prossimità della galleria.

Il completamento delle lavorazioni è previsto entro il 10 luglio.