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Bra: con Scuola di Pace si guarda all’esempio di San Francesco d’Assisi
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Attualità | 03 giugno 2026, 11:57

Bra: con Scuola di Pace si guarda all’esempio di San Francesco d’Assisi

Appuntamento mercoledì 10 giugno alle 20,45 al Polifunzionale “G. Arpino”

Bra: con Scuola di Pace si guarda all’esempio di San Francesco d’Assisi

In occasione degli 800 anni dalla morte del “poverello di Assisi” e in prospettiva della tappa braidese del “Giro d’Italia per la Pace”, in programma giovedì 24 settembre, la Scuola di Pace “Toni Lucci” di Bra organizza per mercoledì 10 giugno a partire dalle 20,45, presso la sala conferenze del centro polifunzionale “Giovanni Arpino” di largo della Resistenza, una serata dal titolo “In questi tempi così tormentati quali percorsi di speranza ci invita a compiere l’esperienza di vita di San Francesco d’Assisi?”.

Coordinatore dell’evento frate Michele Rivoira, coordinatore del progetto di dialogo interreligioso DaBrami promosso dai Frati Cappuccini di Bra in collaborazione con il Comune di Bra. 

L’appuntamento si propone come occasione per declinare il tema della pace come esperienza concreta, suggestione per tutti e principio ispiratore per la nostra comunità, valorizzando le relazioni tra credenti delle diverse fedi religiose che fanno riferimento al monoteismo abramitico.

Alla serata prenderanno parte i rappresentanti della Parrocchia Ortodossa rumena, del Centro islamico Assalam - La Pace , del Centro islamico Al Wahda – l'Unità e della Dahyra senegalese di Bra. Ingresso libero. 

Info: scuoladipacedibra@gmail.com

cs

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