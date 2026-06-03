Bra dice addio all’iconica cartolibreria Grosso, è la fine di un’epoca

Era uno di quei negozi dove essere certi di trovare il materiale giusto per la scuola, insieme a penne, agende, agendine. E perdersi volgendo lo sguardo sugli scaffali tra zaini, zainetti, articoli regalo, nastri colorati.

Era. Perché sabato 30 maggio l’iconica cartolibreria Grosso a Bra ha chiuso i battenti dopo quasi un secolo di stimata attività di famiglia. Una vita, in pratica. Anzi, più vite. Quelle di generazioni, che hanno attraversato epoche diverse, dispensando professionalità e simpatia a tutti i clienti.

Un posto che racconta la storia della città, anzi ne fa proprio parte. Il negozio, gestito dal 1983 da Diego Grosso, era partito infatti da ben più lontano, addirittura all’inizio del secolo scorso in via Cavour, per poi trasferirsi in via Vittorio Emanuele II, divenendo subito un punto di riferimento: non c'è braidese che non vi abbia messo piede almeno una volta.

E fa un certo effetto pensare che tra una manciata di mesi, passando da lì, non vedremo più quel bellissimo albero di Natale in vetrina già dal 1° novembre, a regalarci gioia e magia prima di tutti gli altri.

Un addio col sorriso, però, motivato dal desiderio del titolare di godersi la meritata pensione, non senza commozione e il ringraziamento a collaboratori e clienti, affidato alle pagine del nostro giornale.

Grazie a voi per aver accolto tante generazioni nel magico mondo di quei sogni fatto di colori, penne, pennelli, ma soprattutto del profumo inconfondibile e leggero della carta.