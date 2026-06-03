Verzuolo, nuove attrezzature per la residenza per anziani ‘Vada’ grazie alla solidarietà del territorio

La solidarietà del territorio si trasforma in un aiuto concreto per gli anziani della Casa di Riposo ‘Giuseppe Vada’ di Verzuolo. Nei giorni scorsi l’associazione ‘Fai entrare il sole nelle case di riposo’, impegnata nel sostegno alle piccole residenze per anziani attraverso raccolte fondi e iniziative benefiche, ha consegnato alla struttura importanti attrezzature destinate a migliorare la qualità della vita degli ospiti.

Grazie alle offerte raccolte a Verzuolo e Falicetto sui sagrati delle chiese nelle giornate di sabato 9 e domenica 10 maggio, sono state donate tre carrozzine pieghevoli, un freezer, un materasso antidecubito ad alta intensità, due inalatori per aerosol e due cinture pelviche. Strumenti indispensabili per garantire maggiore assistenza, sicurezza e comfort agli anziani ospitati nella residenza.

Alla consegna erano presenti il neo sindaco di Verzuolo Mattia Quaglia, il consigliere Luca Madala, la direttrice della struttura Stefania Fino, il vicedirettore Gian Luca Scommegna, il responsabile della cooperativa Filippo Galarco, il segretario dell’associazione Antonello Cravero, il delegato alla comunicazione Mario Gadaleta e il volontario Aldo Martinengo.

Particolarmente sentito il ringraziamento espresso dalla direttrice Stefania Fino: “A nome della Casa di Riposo, degli ospiti e di tutto il personale vorrei ringraziare Antonello e tutti i volontari dell’associazione per quanto donato. Per noi sono gesti concreti che migliorano la vita di ogni giorno: più comfort per chi deve rimanere allettato per tempi più lunghi, più autonomia per chi si muove con difficoltà, più sicurezza per chi ha bisogno di supporto”.

La direttrice ha sottolineato il valore umano dell’iniziativa: “In un momento in cui spesso mancano tempo e risorse, il vostro aiuto ci ricorda che non siamo soli. Avete scelto di stare vicino agli anziani con fatti, non solo con parole e per questo ve ne siamo profondamente grati. Useremo quanto ci è stato donato per fare sentire ogni ospite accolto e rispettato”.