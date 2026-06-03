A Sale delle Langhe una giornata didattica sul mondo venatorio

Sabato 6 giugno, organizzata dall’ATC CN5, in collaborazione con il Comprensorio Alpino CN6 e con la partecipazione e concessione dell’Area Sporitva del comune di Sale delle Langhe, avrà luogo la “Giornata Didattica 2026”.

Come gli scorsi anni, la giornata avrà inizio alle 9:30, e darà modo ai bambini e alle famiglie che parteciperanno di avvicinarsi a tutte quelle attività connesse al mondo venatorio ed al nostro territorio, offrendo una più ampia visione ed un diverso punto di vista rispetto alla caccia, ormai sempre più disapprovata socialmente.

Tra le attività che verranno mostrate alle famiglie spiccano il riconoscimento delle specie presenti sul territorio, anche mediante una piccola mostra tassidermica, la presentazione dei cani da ferma e da seguita, con dimostrazione di prove di lavoro dei cani, la dimostrazione delle attività di pesca, la simulazione e cerca del tartufo, la propagazione e moltiplicazione delle piante fruttifere, il mondo delle api e la presentazione dei rapaci.

Gli anni passati, l’ente promotore, l’Ambito Territoriale di Caccia CN5, si appoggiava agli Istituto Comprensivi del luogo per l’organizzazione dell’evento, ma quest’anno si è scelto di dare luogo ad una giornata diversa, dove possano partecipare le famiglie ed aperta a tutti gli interessati.

Questa giornata è un progetto che, da tempo, sta particolarmente a cuore all’ATC CN5, in particolar modo nella persona della Presidente Chiara Petrini, ma l’organizzazione è resa possibile grazie all’intervento e contributo di numerosi cacciatori, associazioni venatorie, gruppi cinofili, pescatori, agrari e apicoltori che,gratuitamente, prestano il loro supporto e la loro conoscenza.

“Per il comune di Sale Langhe – spiega il sindaco, Andrea Mozzone - questa è una bella opportunità e siamo davvero lieti di essere stati contattati dall’ATC che ringraziamo per la fiducia . Fin da subito amministrazione e polisportiva si sono messi a disposizione e siamo convinti che tutti , in modo particolare i bambini , potranno conoscere ed apprezzare non solo le attività legate al mondo venatorio ma in generale l’affascinante mondo degli animali”.