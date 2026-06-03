Rinnovate le cariche sociali all'ANFI di Mondovì: Umberto Bonelli è il nuovo presidente

La Sezione di Mondovì dell’ANFI (Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia) ha rinnovato il proprio consiglio direttivo. Le operazioni di voto per il quinquennio associativo si sono concluse con lo spoglio delle schede e la definizione ufficiale della squadra che guiderà la sezione monregalese nei prossimi anni.

Alla carica di presidente è stato eletto Umberto Bonelli, che succede a Francesco Cisci, alla guida del sodalizio negli anni passati. Ad affiancarlo nel ruolo di vicepresidente sarà Roberto Vaia. Il nuovo consiglio direttivo sarà inoltre composto dai consiglieri Alvaro Carosì, Calogero Lo Presti e Francesco Ghiani, mentre l'organo di controllo sarà guidato dai sindaci Giuseppe Madera (effettivo) e Osvaldo Fraire (supplente).

Il neo-eletto Presidente Bonelli, insieme a tutto il nuovo direttivo, si appresta a guidare la sezione nel segno della continuità e dei valori fondanti del sodalizio. L'ANFI rappresenta la casa comune di tutti i finanzieri, sia in servizio che in congedo, custodendone lo spirito di corpo, l'alto senso dello Stato e il patrimonio etico che accomuna chiunque abbia indossato le Fiamme Gialle nella propria vita, a prescindere dal reparto di provenienza.

Al tempo stesso, la sezione monregalese mantiene un legame storico e affettivo profondo con il territorio, legato alla memoria del Battaglione Allievi Finanzieri che, dal 1972 al 1999, ha avuto sede all'interno della storica Caserma "Giuseppe Galliano" nella Cittadella di Mondovì Piazza. Un'istituzione che per ventisette anni ha fatto della città un punto di riferimento nazionale per la formazione della Guardia di Finanza.

"A nome del direttivo ringrazio il Presidente uscente Cisci per il lavoro svolto e i soci per la fiducia — dichiara il neo-presidente Umberto Bonelli —. Tra gli obiettivi primari del nostro mandato ci sarà il recupero della nostra sede, che vogliamo rendere più accogliente e funzionale. Questo spazio non è solo un punto di ritrovo, ma un luogo di custodia di una memoria storica che appartiene a tutta Mondovì e a quanti sono passati tra le nostre file. Ogni anno, infatti, moltissimi finanzieri che qui hanno vissuto la loro prima esperienza nel Corpo tornano a far visita alla comunità monregalese, legati da un profondo affetto per questo territorio. Proprio per accogliere degnamente questo costante flusso di persone e valorizzare un patrimonio che dà lustro alla collettività, auspichiamo una sempre maggiore attenzione e collaborazione da parte delle istituzioni locali. Con questo spirito, invitiamo ad aderire alla sezione sia i colleghi in servizio o congedo come soci ordinari, sia i cittadini come soci sostenitori, per far crescere insieme le nostre attività".