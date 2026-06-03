Numeri record per la 24h di sport a Beinette: oltre 300 i giocatori che si sono sfidati nelle varie discipline

Ventiquattro ore di sport senza sosta. Ha coinvolto oltre 300 giocatori la prima edizione della "24 ore di sport".

La manifestazione, organizzata dalla Pro Loco, ha unito sportive e momenti di intrattenimento da sabato 30 a domenica 31 maggio.

Un successo e a dirlo sono i numeri: ben 320 i giocatori iscritti alla manifestazione oltre ai 60 che hanno preso parte al torneo di burraco che si è svolto domenica. La manifestazione sportiva ha visto sfidarsi 21 squadre di calcio a 5, 15 di green volley, 14 coppie a calcio balilla, 13 a petanque e 16 a ping pong.



A questi si è aggiunto il torneo di burraco, organizzato dagli Amici del Burraco, che ha seguito ufficialmente il regolamento FIBUR, richiamando partecipanti da tutte le zone della Granda.



“L'evento ha raggiunto numeri record- dicono gli organizzatori -. Un sogno che si avvera, quello di vedere il Paese così pieno e acceso per 24 ore di fila, senza stop. Ringraziamo tutti i partecipanti e gli oltre 50 volontari Pro Loco presenti in queste settimane di preparazione all'evento, divisi in vari gruppi: dal gruppo manuale al gruppo cucina-bar, gruppo gestione tornei....Tutto il direttivo desidera ringraziarli per il loro aiuto, senza di loro tutto questo successo non ci sarebbe stato. Arrivederci al prossimo anno con novità già in testa".



A fare da cornice alla "24 ore di sport" il “Pizza Party" e il DJ set con Leonardo Tomatis.



CLASSIFICA

CALCIO A 5

1 FC BAR COLLANDO

2 ROCKSTAR

3 FC MEI SISTEMI COSTRUTTIVI

GREEN VOLLEY

1 All'Aura Aperta

2 Gli Oreo

3 Eastpak

PING PONG

1 I sopravvissuti (Iacopo Dondana)

2 Maestro (Daniele Sannini)

3 Gigione (Gian Luigi Beltramo)

CALCIO-BALILLA

1 I tre lilu (Nunzio Messidoro, Fabio Bernocco , Stefano La Rosa )

2 Manchester Cinty (Andrea Dogliani, Gabriele Sampò)

3 Due pali (Edoardo Porcaro, Francesco Ornato)

PETANQUE

1 Amici del Bancone! (Mattia Viale, Martini Nicola)

2 Ricu & Steu (Simone Rossi, Andrea Cesana)

3 P.e.F. (Luca Giordano, Roberto Giordano, Rinaldo Ristorto)

BURRACO

1 Germano Bergalla - Loredana Ghigonetto

2 Laura Mellano - Grazia Gallo

3 Michela Filippi Michela - Rosanna Toselli