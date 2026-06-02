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Cronaca | 02 giugno 2026, 19:50

A fuoco l'impianto fotovoltaico sul tetto di una palazzina della Caserma Vian di Cuneo

Intervento scattato poco prima delle 18 e ancora in corso. Al lavoro quattro squadre dei vigili del fuoco

Immagine di repertorio

Immagine di repertorio

Fiamme sul tetto di una palazzina all'interno del complesso della Caserma Ignazio Vian di Cuneo, a San Rocco Castagnaretta, dove hanno preso fuoco i pannelli dell'impianto fotovoltaico.

L'allarme è scattato poco prima delle 18. Sul posto quattro squadre di vigili del fuoco con autobotte e autoscala. 

L'incendio risulta domato, ma sono in corso le operazioni di smontaggio e verifica di tutti i pannelli, per escludere una possibile ripartenza delle fiamme e per capire quale possa essere stata la causa. 

bs

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