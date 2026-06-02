A fuoco l'impianto fotovoltaico sul tetto di una palazzina della Caserma Vian di Cuneo

Fiamme sul tetto di una palazzina all'interno del complesso della Caserma Ignazio Vian di Cuneo, a San Rocco Castagnaretta, dove hanno preso fuoco i pannelli dell'impianto fotovoltaico.

L'allarme è scattato poco prima delle 18. Sul posto quattro squadre di vigili del fuoco con autobotte e autoscala.

L'incendio risulta domato, ma sono in corso le operazioni di smontaggio e verifica di tutti i pannelli, per escludere una possibile ripartenza delle fiamme e per capire quale possa essere stata la causa.