Bra, in auto con un coltello e due cutter: trentenne denunciato dalla Polizia Locale

Nell'ambito dei costanti controlli di sicurezza urbana sul territorio, la Polizia Locale di Bra ha denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Asti un trentenne residente nel Roero.

Il giovane è ritenuto responsabile del reato di porto ingiustificato di strumenti da punta e da taglio, una fattispecie recentemente inasprita dal nuovo "Pacchetto Sicurezza".

L'operazione è scattata durante un controllo notturno in zona San Michele. Un equipaggio della Polizia Locale ha fermato un’auto per un normale accertamento; gli agenti hanno però notato immediatamente un coltello appoggiato sul cruscotto del veicolo.

Considerata la situazione, si è proceduto a una perquisizione più approfondita del mezzo, eseguita con il supporto strategico di due equipaggi della S.I.O. (Squadre Intervento Operativo) del Reggimento Carabinieri di Moncalieri, presenti sul territorio.

L'ispezione dell'abitacolo ha permesso di rinvenire altri due strumenti da taglio (di tipo cutter). Tutti e tre gli strumenti atti ad offendere sono stati posti sotto sequestro giudiziario.

A carico del soggetto sono stati redatti gli atti di rito per il deferimento all'autorità giudiziaria.