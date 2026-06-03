Bernezzo, l’Orchestra Bruni in concerto nella cava Unicalce

Sabato 13 giugno lo stabilimento Unicalce di Bernezzo si trasformerà per una sera in un teatro a cielo aperto, grazie a un concerto dell’Orchestra d’archi B. Bruni di Cuneo in una cornice decisamente fuori dall’ordinario. La cava diventerà infatti un anfiteatro naturale, dove la musica si fonderà con l’acustica del sito e con il paesaggio della vallata.

L’idea della rassegna punta proprio a valorizzare la forza scenica e sonora del luogo: le pareti di roccia, nude e taglienti, faranno da cassa armonica naturale, mentre il silenzio della cava sarà rotto solo dalle note degli strumenti. Un contrasto forte e suggestivo, tra la durezza della pietra e la fluidità della musica, tra la potenza del paesaggio e l’intimità delle grandi canzoni d’amore italiane.

Protagonista della serata sarà l’Orchestra d’archi B. Bruni di Cuneo, che condividerà il palco con il Phoebus Quartet e con quattro solisti d’eccezione: Alberto Mandarini alla tromba, Fabrizio Trullu alle tastiere, Stefano Profeta al contrabbasso e Marco Castiglioni alla batteria. Il progetto, nato da un’idea dello stesso Mandarini e prodotto in collaborazione con l’orchestra Bartolomeo Bruni, propone un viaggio tra i grandi autori della musica italiana.

In programma brani di Gino Paoli, Paolo Conte, Domenico Modugno e Lucio Battisti, riletti con arrangiamenti originali e composizioni inedite firmate da Mandarini. L’evento promette un’esperienza fuori dal comune, resa ancora più intensa dalla location: i gradoni scavati nella roccia della cava, da cui lo sguardo si apre senza ostacoli sulla pianura sottostante.

Un luogo che non farà solo da sfondo, ma diventerà parte integrante dello spettacolo, amplificando l’impatto visivo ed emotivo della serata. La verticalità della cava e l’ampiezza della valle creeranno un contrasto unico tra il gesto dell’uomo e la vastità della natura, in un contesto destinato a restare nella memoria del pubblico.

Un ringraziamento va al direttore dello stabilimento Unicalce di Bernezzo, dottor Callegaro, per aver accolto con entusiasmo il progetto e contribuito alla sua realizzazione. Un grazie anche ai collaboratori della Pro Loco, per la disponibilità e il supporto organizzativo.

Per le iscrizioni è possibile utilizzare il link indicato dagli organizzatori (CLICCA QUI). Per ulteriori informazioni si può contattare il numero 366 8703289, scrivere a info@comune.bernezzo.cn.it o consultare il sito del Comune di Bernezzo.