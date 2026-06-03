"Una yurta di comunità – En esperant San Joan", ad Aisone l'attesa del solsistizio d'estate

Domenica 14 giugno è festa alla yurta di Aisone: 3 appuntamenti per aspettare “San Joan”, San Giovanni, e il solstizio d’estate e celebrare la luce e la bellezza della natura.



Si cammina, si racconta, si ascolta, e perché no, si balla.



L’evento fa parte del progetto “Una yurta di comunità” e ne rappresenta idealmente il momento conclusivo, progetto che ha per capofila il Comune di Aisone e come partner la Pro Loco e l’Unione Montana Valle Stura e che ha ricevuto un contributo dalla Fondazione CRC attraverso il bando di ascolto e attivazione del territorio “Primavera 2025”.

Un progetto che, a partire dall’autunno 2025, valorizza la yurta del Campo base di Montagna Terapia e apre le sue porte — e i suoi dintorni — a bambini, famiglie e adulti, con attività che uniscono natura, cultura e relazioni.



“En esperant San Joan” inizierà con una passeggiata di circa 3 km a/r, adatta a tutte e tutti, lungo il fiume Stura condotta da Luca Franco, guida escursionistica, per scoprire storie del mondo vegetale che ci circonda. L’attività è gratuita, ma è richiesta la prenotazione: whatsapp 348 978 8524 mail: lucaoc92@gmail.com.



Alle 16.30 Caterina Ramonda, conteuse, passeuse di poesia, traduttrice, farà vivere lo spazio della yurta con la narrazione di alcune storie dalla tradizione: "si dice che a giugno, nella notte di San Giovanni, succedano cose incredibili e speciali: nella montagna si aprono grotte piene d'oro, gli animali parlano la lingua degli uomini, si possono fare tutte le domande che si hanno in testa... "

E ancora, a seguire, alle 18.00, sarà protagonista la musica delle Triorà, con Nadia Khreiwesh, Miriam Rubeis, Francesca Veglio; un concerto a tre voci dove vengono reinterpretati brani preziosi per ciascuna di loro: canti della tradizione popolare, canzoni medicina e viaggi sonori oltre i confini, che restituiscono voce a chi ci ha precedutə e a chi ancora oggi non ce l’ha. Attività gratuite, ingresso libero fino a esaurimento posti.

Appuntamento dunque alla yurta in località Pilun (nei pressi del Centro Fondo di Aisone) domenica 14/6!