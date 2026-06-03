A Savigliano torna il “Silver party”: anziani e pensionati in festa

Sabato 6 giugno torna il “Silver party”, la festa degli anziani e dei pensionati organizzata dal Comune di Savigliano e dalla Consulta Anziani e pensionati.

L'evento si terrà anche quest'anno presso l'Ala di piazza del Popolo a partire dalle 15.30, con l'avvio e i saluti istituzionali.

Alle 15.45 vi sarà un momento di approfondimento medico, con l'intervento del dottor Marco Leto, direttore della S.C. di oculistica dell'ospedale Ss. Annunziata. Dalle 16.15 terrà banco la musica, grazie all'animazione di Trs Radio, mentre alle 17 spazio al buffet organizzato dalla proloco cittadina. La chiusura del pomeriggio è prevista per le 18.

«Anche quest'anno – dicono dal Comune – lo scopo del Silver party è regalare qualche ora di svago e divertimento. Senza dimenticare la riflessione su tematiche relative alla salute e la valorizzazione del ruolo degli anziani nella nostra società».



