A Villanova Mondovì il concerto d'archi "Sister Arch" al Santuario di Santa Lucia

Dopo il successo riscontrato all’apertura di domenica 24 maggio, con un buon afflusso di visitatori e altre visite prenotate per gruppi e pellegrinaggi, il Santuario di Santa Lucia, nel Comune di Villanova Mondovì, domenica 7 giugno ospiterà il concerto "Sister Arch".

Il trio, composto da Eleonora Cavigliasso (violino), Ilaria Bogetti (viola) e Arianna Di Raimondo (violoncello), accompagnerà la seconda domenica di visite guidate al Santuario, con esibizione alle ore 17.30 nei pressi della grotta e per tutto il pomeriggio avrà luogo una mostra di violini realizzati a mano dal monregalese Piero De Meo e sarà presente lo stand con gelati, specialità dolciarie e servizio ristoro dei “F.lli Boero” di Monforte d’Alba.

Durante tutte le domeniche di visite guidate, saranno visibili le mostre a pannelli sia su figure di rilievo per la Valle, inerenti il secolo scorso, quali Don Giuseppe Bruno e Suor Carla De’ Noni, che sul rapporto tra il poeta Dante e Santa Lucia.

Le prossime visite guidate sono in programma nei pomeriggi di domenica 5 luglio, 2 agosto e 6 settembre (si consiglia vivamente la prenotazione ai contatti sotto indicati). Nelle altre Domeniche estive sarà possibile accedere alla grotta-cappella del Santuario in orario pomeridiano per la devozione e la visita personale.

"Questa nuova fase ci lascia ben sperare in un rinnovato entusiasmo e in un interesse sempre più vivo – afferma il direttivo dell’AmiSaL – proseguendo il percorso avviato negli anni passati, durante i quali abbiamo accolto visitatori da diverse regioni d’Italia e anche dall’estero, inclusi pellegrinaggi e gruppi organizzati. Anche per quest’anno abbiamo già ricevuto tante prenotazioni e restiamo disponibili ad accogliere turisti e pellegrini nelle date previste per le visite guidate. Grazie a tutti i volontari che si sono prestati per i vari servizi offrendo tempo e disponibilità, nonché ai pellegrini, ai visitatori e a tutti coloro che hanno ammirato e ammireranno anche quest’anno il prezioso gioiello della Valle Ellero".

Si ricorda che è possibile visionare la webcam in diretta (digitando il sito https://www.santuariosantalucia.com/webcam-2): una finestra digitale sulla valle Ellero, direttamente da casa o dal proprio smartphone!

Per riferimenti, informazioni adesioni all’AmiSaL (Amici di Santa Lucia ODV) e donazioni, si può contattare l’Associazione tramite l’indirizzo e-mail (santalucia.villanova@gmail.com) o il recapito telefonico (sms/whatsapp 351.6384771) o i social (pagina Facebook “Santuario di Santa Lucia – Villanova Mondovì” – pagina Instagram “santuariodisantalucia”), o sito web www.santuariosantalucia.com.